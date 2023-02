Karol G responde a críticas ante "sensuales" fotografías

CIUDAD DE MÉXICO.- Karol G se ha convertido en una de las cantante del reguetón más famosas de la actualidad, sin embargo en más de una ocasión ha sido protagonista de polémicas.

En esta ocasión la intérprete de “Provenza” apareció para responder sobre los “señalamientos” y “críticas”, donde algunos usuarios hicieron el comentarios que no se veía del todo “bien”.

Fue por medio de la cuenta de Instagram de Suelta la Sopa que compartió una fotografía en la que aparece que uno de sus seguidores reveló que el fotógrafo era su “peor enemigo”.

Por su parte Karol G no se pudo quedar callada donde reconoció que esas imágenes las había tomado unas de las fotografías más importantes del medio, y resaltó que su cuerpo era de esa forma y al final no se trata de “favorecer”.





Las fotos no me las hizo el peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotografías, que he conocido y que aun no puedo creer que hicimos fotos juntas, no se trata de si me favorece el cuerpo o no” escribió en la publicación.