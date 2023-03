Horacio Pancheri apoya a Michelle Vieth en crear iniciativa contra la divulgación de videos íntimos

Ciudad de México.- Horacio Pancheri fue víctima después de que se filtrara un video íntimo, y aunque en un inicio se dudaba de que en la grabación apareciera el artista, él mismo fue quien confirmó.

Por lo que ahora fue cuestionado por las medidas que ha tomado para que no le vuelva a sucede dicha situación, además de expresar su postura ante el deseo de Michelle Vieth de implementar una ley que castigue esa clase de casos.

Mientras la prensa de Ventaneando lo interrogaba por su video íntimo, el artista remarcó.

Ya pasó, ya se habló, y no, cuidarse nada más, estar un poco más atento a lo que uno hace nada más, cuidar su vida privada. No te gusta que pasen esas cosas obviamente, pero bueno, uno se tiene que hacer responsable de lo que hace, y ya pasó mucho tiempo de todo eso y uno aprende la lección”

Precauciones

Al hablar de las medidas que ha tomado para no volver a sufrir este tipo de situaciones, Pancheri manifestó: “Tratar de cuidarse y si uno envía cosas a su pareja o a quien sea, pues tratar de no hacerlo porque sabes que tu teléfono puede estar intervenido, o hay gente mala por ahí, entonces mejor no hacer esas cosas”.

Finalmente, el intérprete respaldó la idea que desea implementar su colega Michelle Vieth, quien desde hace varios años mantiene una lucha contra Héctor Soberón por presuntamente ser el responsable de difundir un video íntimo de la actriz en Internet.

“Si ella quiere hacerlo que lo haga, o sea, cada quien que haga lo que quiera hacer, si ella quiere hacer algo al respecto por lo que le pasó hace mucho tiempo, que no sé lo que le pasó, pues que lo haga. Sí, se respeta totalmente, claro”, declaró.