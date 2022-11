Gisele Bündchen estaría estrenando romance tras divorciarse de Tom Brady

Ciudad de México.- Gisele Bündchen encontró nuevamente el amor después de dos semanas desde que se confirmó el fin de su matrimonio de 13 años con Tom Brady.

La modelo fue vista con un deportista llamado Joaquim Valente, quien es su profesor de Jiu-jitsu en Miami.

Gisele Bündchen enjoys Costa Rica dinner date with new man Joaquim Valente: pics https://t.co/YQrbKLui4H pic.twitter.com/8Xh8KGt6od— Page Six (@PageSix) November 14, 2022

Joaquim tiene 34 años, ocho menos que Bündchen, y posó con ella para la actual edición de la revista norteamericana Dust. Es amigo de celebridades como Malvino Salvador y Kyra Gracie. En 2004 salió con la influencer fitness Carol Buffara.

Más fuerte y más segura

Gisele y Valente salieron a cenar en Costa Rica con los hijos de la modelo. Además la ex de Tom sigue al instructor en su cuenta privada de Instagram.

En febrero de este año, Bündchen compartió en redes sociales un video una clase con Joaquim con el siguiente mensaje:

Creo que cuantas más herramientas tengamos en nuestra caja de herramientas, mejor. Me siento más fuerte, más segura y empoderada desde que comencé a practicar defensa personal. Siento que es una habilidad importante para todos, pero especialmente para nosotras, las mujeres. Gracias @ValenteBrothers por ser excelentes maestros y por hacer que la capacitación sea tan divertida. Tengo muchas ganas de seguir mejorando. ¡Vamos!”

Brady reaccionó al video a través de Twitter en ese momento y escribió: “Mis días de dejar los platos en el fregadero están contados”.

Tras difundirse las imágenes de este fin de semana una fuente cercana a Gisele aseguró a TMZ que la modelo y el maestro de jiu-jitsu no están saliendo, indicando que el hermano del deportista también estaba con ellos en el viaje a Costa Rica.

No obstante, otra persona cercana a Tom no creyó en esa versión y se cuestionó por qué están juntos en Costa Rica. Asimismo, subrayó: “Siempre me pareció extraño que un día terminara abruptamente el matrimonio”.