Fiscalía Argentina autoriza prueba de ADN a presunta madre de Luis Miguel

Ciudad de México.- El misterio de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel tomó un giro distinto tras cuatro décadas desde que desapareció.

Según el periodista Luis Ventura, la justicia de Argentina autorizó que se realice una prueba de ADN a una mujer identificada como Honorina Montes, que se presume es la desaparecida y está internada en un hospital psiquiátrico de Buenos Aires.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional ordena que se proceda -con carácter urgente- a la extracción de ADN y/o material genético de la señora ‘H’, Ivana Analía Basteri y Flavia Carla Basteri, A los efectos de que se proceda a obtener un perfil genético de cada una de las nombradas para su posterior cotejo. Ello para establecer si estas últimas responden al mismo perfil genético de la primera mencionada”

Señaló Ventura durante la emisión del programa Secretos verdaderos donde también estuvieron presentes las presuntas primas del cantante.

Sin esperanzas

Por su parte, Flavia se dijo contenta por el fallo judicial, y de la misma manera subrayó que ni ella ni Ivana esperan que su relación con el ‘Sol de México’ se fortalezca a raíz de esta situación.

“Estoy muy emocionada. No se podía contar hasta la extracción. Estoy feliz, al fin se va a saber la verdad. No espero nada de Luis Miguel. Solo espero que mi tía Adua se reencuentre con mi tía Marcela y pueda partir tranquila”, recalcó.

Mientras tanto, Ivana aseguró no tener ninguna duda de que el resultado será positivo. No obstante, aclaró que no dejará de visitar a la mujer que se presume es su tía si da negativo.

La noticia se da semanas después de que las familiares de Luis Miguel asistieran al show A la tarde con pruebas que confirmarían que Marcela Basteri sería Honorina Montes, inclusive compararon una foto de Marcela cuando tenía alrededor de 39 años con una actual de la mujer que sospechan es la madre del artista y resaltaron las similitudes.