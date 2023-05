Ferka, expone a Christian Estrada, revela que éste le debe a una empresa muy reconocida

Ciudad de México.- Maria Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, apareció la tarde ayer 26 de mayo para exhibir a su ex pareja Christian Estrada con quién además tiene un hijo. Al parecer, éste tiene una deuda bastante grande con una empresa mexicana muy reconocida.

Las polémicas no terminan entorno a la pareja, ya que, este viernes Ferka anunció en su cuenta de Instagram que el padre de su hijo tiene un adeudo y no lo ha pagado, recalcando la responsabilidad que tiene con su primogénito y tampoco hace nada al respecto, pues desde su separación no han podido llegar a un acuerdo sobre la manutención que al modelo le corresponde dar a su hijo, situación que es llevada por la vía legal.

A través de la publicación de unas historias, Ferka dijo que su ex y su abogado pospusieron la audiencia que estaba prevista.

‘Para mí fue un día pesado, el día de hoy tuve audiencia como yo les he comentado con mis temas y pues nada. Me encantaría contarles como me fue, pero ¡ay caray! Una vez más se aplazó, se movió de fecha, ¿por? No saben como estoy cansada de está justicia lenta que hay en este país’, comentó.

Christian le debe a Coppel

Aunado a eso, Ferka expuso de manera cruda que Christian Estrada debe un crédito por más de 5 mil pesos en la empresa mexicana Coppel, por lo que dice exige que pague ese adeudo, pues menciona que se encuentra cansada de que la sigan molestando con la cobranza de éste.

‘La cosa es la siguiente estoy cansada que me están marcando el teléfono y que me estén visitando, porque el señor es deudor de un crédito de esta empresa (Coppel), basta ya pero claro cómo va pagar un crédito de estas tiendas, sino puede cumplir con las responsabilidades de un hijo, si no paga pensión’, explicó enojada.

Instagram: Ferk_q

Instagram: Ferk_q

Sin embargo, la actriz mexicana confesó que no entiende porque su ex marido sigue aplazando la audiencia sobre la manutención de su hijo, mientras que Christian respondió de manera indirecta lanzando una historia en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje.

‘Ignorar es responder con inteligencia’.