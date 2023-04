Eugenio Derbez asegura que cometió un error al dedicarle mucho tiempo a la actuación

Ciudad de México.- Sin duda alguna, Eugenio Derbez ha conseguido grandes momentos gracias a su arduo trabajo en la actuación, como recibir el premio Oscar a mejor película junto a sus compañeros.

Aunque también manifestó que no todo ha sido alegrías sin sacrificios para una entrevista en el medio Ventaneando:

Lo veo de afuera y digo ‘creo que cometí un error […] me siento esclavo de mi propia carrera’, y ahorita por ejemplo, estoy a punto entrar en una etapa en la que ya no regreso a mi casa hasta septiembre, me tiene muy deprimido”

confesó Derbez.

Asimismo, Eugenio destacó que aunque en su momento les pedía a sus tres hijos mayores que fueran más dedicados y constantes en su labor profesional, tras el accidente que vivió mientras jugaba realidad virtual, su perspectiva cambió completamente. “(Ahora) les digo ‘yo no quiero que sean así’, porque de repente se van de viaje y se divierten, y antes les reclamaba, y ahora es al revés digo ‘creo que el que está mal soy yo’”, detalló.

Accidente

Como se recordará, el esposo de Alessandra Rosaldo tuvo 15 fracturas al caer sobre su brazo y pegarse contra una escalera mientras jugaba con un visor de realidad virtual, y aunque la operación para aminorar el daño fue exitosa, el actor ha tenido que dedicarle mucho tiempo a su recuperación.

“Estoy con la terapia física, me dijo el doctor que superé todas sus expectativas, pensaron que no iba a poder levantar la mano más allá de acá (hombro), ahorita lo único que me cuesta trabajo es lavarme el pelo, me canso, y no me puedo tocar la espalda… o sea, mentar la madre o hacer esto, ya no me llega”, explicó con una sonrisa.