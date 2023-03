Erik Rubín revela que sigue viviendo con Andrea Legarreta: “no me quiero salir”

Ciudad de México.- Erik Rubin y Andrea Legarreta se separaron a finales del mes pasado, aunque la relación sigue en buenos términos, ya que hasta ahora aún viven juntos.

Erik contó detalles sobre su separación, además de señalar que pronto se irá de la casa, puesto que debe completar el ejercicio que les indicó su terapeuta con el fin de ver en qué pueden trabajar con su matrimonio.

No he salido (de la casa) está pronosticado que sea en dos semanas. Voy a extrañar, no me quiero salir”