Erik Rubín pide respeto a su dolor tras ruptura con Andrea Legarreta

Ciudad de México.- Debido a que Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su ruptura el día de ayer, el cantante fue cuestionado en el Aeropuerto de la Ciudad de México antes de salir con sus compañeros en el 90's Pop Tour.

Al iniciar con las preguntas sobre el motivo de su separación con Legarreta, el exTimbiriche respondió

Mira, ya creo que está muy claro ahí lo que está en el comunicado y… ¿qué más te digo?, o sea, no hay nada más qué decir”

¿Cómo lo tomaron sus hijas?

Sobre cómo tomaron sus hijas, Mía y Nina, la noticia de separación de sus famosos padres, Rubín explicó: “Muy bien, la verdad afortunadamente es algo que también hemos platicado con ellas desde hace ya tiempo, y entonces estamos tranquilos”.

Al escuchar que Andrea desveló que lloró abrazada a él antes de enviar el mensaje que confirmaba su rompimiento, el artista de 52 años solo dijo: “Muchas gracias, pero ¿qué les digo chicos?, es un momento complicado, doloroso, les pido por fa respeto, porque ya que más puedo hablar de este asunto”.

Acto seguido, el intérprete que en su momento sostuvo una relación con Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, hizo una petición a los reporteros que se encontraban en el lugar.

Pide respeto

“Pónganse en nuestros zapatos, estaría también bueno que se pongan en nuestros zapatos, sé que el trabajo de ustedes es informar, y sacar la nota, pero pónganse en nuestros zapatos y lo que menos quiero ahorita es hablar del tema y profundizar, entonces ojalá podamos tener este respeto”, manifestó.

Por último, Erik Rubín quiso dejar en claro que no existe nada turbio detrás de su separación con la reconocida conductora de televisión y actriz.

“Está muy claro ahí lo que está en el texto es lo que es, no hay nada detrás, no hay nada oscuro, afortunadamente lo estamos llevando de una manera positiva, y por favor les pido que se pongan en nuestros zapatos y ya no quiero hablar más del tema porque es algo doloroso”, remató.