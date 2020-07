"Dr. Dre" responde a la petición de divorcio de su esposa

LOS ÁNGELES, California.- El rapero mejor conocido como Dr. Dre, acaba de presentar su respuesta a la petición de divorcio de su esposa.

Dre reveló algo que ella no hizo: hay un acuerdo prenupcial.

La esposa de Dre, Nicole Young, solicitó el divorcio el 29 de junio, citando diferencias irreconciliables. Ella está pidiendo manutención conyugal y una división de bienes.



Dr. Dre dice en su respuesta que está de acuerdo en pagar la manutención conyugal de Nicole, pero dice que cualquier distribución de bienes debe regirse por su acuerdo prenupcial.



Nicole no mencionó un acuerdo pre nupcial en su petición ... y las fuentes relacionadas con ella le dijeron a TMZ que no había acuerdo pre nupcial. Ese no es el caso.



En cuanto al acuerdo pre nupcial, el valor estimado de Dre es de 800 millones de dólares.



No hay problemas relacionados con la manutención o custodia de los hijos ya que ambos son ahora unos adultos.