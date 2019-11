Continúa pleito entre Frida Sofía y 'Chiquis' Rivera

MÉXICO.- La guerra de declaraciones entre Frida Sofía y Chiquis Rivera continúa luego de darse a conocer que se enfrentaron tras asistir a los Premios de la Radio debido a que la hija Jenni Rivera no le gustó el trato que la hija de La Guzmán le dio a Lupe Esparza, líder del grupo Bronco.

En un mensaje que ha dado a conocer la periodista Verónica Bastos en el programa Suelta la Sopa, Frida reveló: “he estado tratando de tranquilizarme, soy de mecha corta, tengo que tranquilizarme, pero sé que no tengo quién me defienda, no debería ser tan violenta es cierto, pero cuando me hacen señas me ganó la ira, la verdad es que cuando se metió con mi mamá yo también me voy a meter con la suya”.

Horas después la joven cantante cambió de opinión y se mostró un poco arrepentida de sus actos, pero aseguró que, al tocar el tema de su mamá, Chiquis la sacó de sus casillas.

Ya estoy harta de pelear, estoy viendo la vida de esta señorita y siento que las dos hemos sufrido muchísimo, ella tiene un ángel divino que está en el cielo que es su mamá la bronca es que me dijo que a mi nadie me amaba y que ni siquiera mi mamá.

Conjuntamente, luego de que Frida Sofía retomara el controversial tema del supuesto engaño de Chiquis Rivera con su padrastro Estaban Loaiza a la llamada “Diva de la Banda”, la nieta de Enrique Guzmán rectificó y dijo: “ella y yo cargamos algo muy pesado, y yo no voy a pisotear la memoria de su madre”.