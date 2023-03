Carlos Bremer habla sobre la gira de Luis Miguel

Ciudad de México.- El cantante Luis Miguel provocó gran conmoción entre sus seguidores e internautas al anunciar en sus redes sociales su regreso a los escenarios con una gira de conciertos.

Yo creo que Luis Miguel se está preparando muy fuerte, debe de tener ya planeado todos los detalles, yo la verdad no me gusta meterme mucho en eso”

manifestó el empresario ante las primeras preguntas de los reporteros.

Acto seguido, el también amigo del intérprete de “La Incondicional” externó su felicidad por volver a ver a LuisMi brindando espectáculos y agregó: “aquí estaremos para recibirlo, para aplaudirlo, y para que siga deleitando a los mexicanos y siga siendo nuestro orgullo”.

Presunto asunto legal con Aracely Arámbula

Sobre si ha charlado recientemente con el ex de Aracely Arámbula, quien inició un proceso legal contra el cantante por no cumplir con la manutención para los hijos que procrearon juntos, Carlos comentó: “Hablé con él hace varios meses, no me gusta estarlo molestando”.

Con relación a si tiene alguna idea de las fechas en que Luis Miguel iniciará su gira, Carlos manifestó: “Él debe estar arreglando detalles para que sea algo verdaderamente increíble lo que va a pasar”.

Finalmente, el empresario no descartó la idea con respecto a que Luis Miguel pueda presentarse en lugares mucho más grandes a los que él acostumbra normalmente.