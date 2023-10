Bárbara de Regil estalla contra 'haters'

Ciudad de México.- Bárbara de Regil ha protagonizado distintas polémicas en redes debido a sus controversiales opiniones, aunque en los últimos meses ha sido su familia los que han estado en el ojo del huracán.

En su encuentro con los medios, la actriz reaccionó a los recientes señalamientos en su contra, después de que su hija intentara vender unos cuadros en internet, y que trascendiera que su esposo se agarró a golpes en la boda de su hermana

La gente habla, la gente va a hablar hagas bien o hagas mal las cosas, tú síguelo haciendo, cada quien que vuele a su altura, tú vuela a la tuya, no voltees ni para arriba ni para abajo”

Explicó la actriz de 36 años.

Arremeten contra su hija

Sobre la forma en que los internautas arremetieron contra su hija por intentar hacer negocio en las redes, De Regil manifestó: “Gracias a Dios tiene una mamá que la levanta 24/7, además siempre hay mala información, mi hija no es pintora, está estudiando diseño de modas (…) yo fui la que le dije ‘véndelos’”.

En este sentido, la influencer explicó que le tiene sin cuidado lo que digan de ella, sobre todo porque son personas que no dan la cara y que no la conocen.

“¿Quién se mete?... ¿Quiénes?, no me importa, me la pel*n, neta, no me importa, y yo soy una mujer de mucho carácter, soy muy linda, soy todo corazón, hago ejercicio, soy good vibes (buena onda), pero soy muy sincera, y por eso también me he metido en muchos rollos”, declaró.

Pelea de su esposo

Sobre la presunta discusión que protagonizó su esposo en la fiesta de su hermana, Bárbara negó que haya trascendido a mayores y explicó lo que realmente sucedió en el lugar. “La fiesta no terminó en sombrerazos, terminó padrísimo, de hecho, no terminó a las 3 de la mañana como dice esta revista de pop* que inventan para vender”, declaró.

Por último, Bárbara aseguró que su pareja únicamente la defendió de un invitado que estaba muy impertinente, pero no al grado de llegar a los golpes.

“Si hubo un tema en la fiesta, mi esposo es un rey, es un dandy, pero hubo una persona, que estaba pasada de copas, mi esposo no toma, yo sí (…) entonces había una persona pasada de copas que estaba moleste y moleste… cuando una mujer dice no quiero, es no quiero un shot, ¿por qué siguen ahí los hombres?... y estaba muy impertinente y mi esposo se paró y simplemente dijo ‘no, es no’… y de hecho a esta persona lo sacaron de la fiesta por lo borracha que estaba”, dijo al respecto.