Ana Claudia Talancón defendió a Alejandro Fernández por supuestamente pasarse de copas en concierto

Ciudad de México.- Ana Claudia Talancón defendió a Alejandro Fernández por supuestamente pasarse de copas en una presentación.

Debido a que la actriz protagonizó un escándalo similar en septiembre pasado, cuando llegó con actitud extraña a la premier de la cinta ‘Soy tu fan’, Ana aplaudió la actitud de ‘El Potrillo’ en este sentido.

No escuché nada al respecto, pero… ¡salud!... pero que se divierta”

dijo la intérprete a los reporteros que se dieron cita en la alfombra roja de la serie Horario estelar, de la plataforma Star+.

Habla de su "pasada de copas" en la Premier

Recordando algunas de las críticas que recibió por supuestamente no tener cuidado con las bebidas alcohólicas durante la premiere de la esperada cinta, Talancón destacó:

“Que ladren los perros, Sancho, que es señal de que vamos cabalgando. (…) Gracias a Dios, la gente me quiere mucho y yo a ellos y saben mi profesionalismo, me han visto a través de los años. Siempre he dado lo mejor de mí”.