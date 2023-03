Tijuana, Baja California.- Ana Bárbara protagonizó una fuerte caída en pleno show el pasado 4 de marzo en el Auditorio Nacional.

La Reina grupera fue auxiliada por dos de sus mariachis para levantarse y continuar con su presentación.

Caída de Ana Bárbara… bárbaro el Mariachi que tardó en levantarla… mañana detalles en @ChismorreoTv 3pm, canal 6…. @multimediostv pic.twitter.com/nEjSSqVSu3— Ivonne Chávez Espectáculos, chisme y farándula (@IvonneChisme) March 5, 2023

“¡De otras peores me he levantado!”, declaró para amenizar el ambiente y luego agregó:”Cántenle ustedes, que a mí me duele la pata”.

Luego del percance, la intérprete de “Ya no te creo nada”, “Bandido” y “Lo busqué” continuó bromeando sobre el accidente.