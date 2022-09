Alfredo Adame aclara preferencias sexuales al ser relacionado con una trans.

Ciudad de México.- Alfredo Adame salió a confesar su orientación sexual y acusó al periodista Gustavo Adolfo Infante de poner en la mesa rumores como una supuesta relación que mantuvo con Alissa Milan, mujer transexual hace 7 años atrás.

“Es un periodista, insano, mal intencionado, alcohólico, drogadicto y todo, que se arregla con una revista de espectáculos, y le pagan a una persona a la cual yo conozco circunstancialmente”, explicó Adame en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Decían en la revistucha que tenían unas grabaciones, que obviamente no soy yo el de las grabaciones, yo no había oído las grabaciones, y hasta después aparecen unas grabaciones que no se entiende nada, donde supuestamente soy yo, y ella confiesa que le pagó a un cuate para que hiciera mi voz, le pagó 3 mil pesos y ella se quedó con 12 mil”