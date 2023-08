Alejandro Camacho sorprende revelando quién es su nueva novia

Ciudad de México. – El actor Alejandro Camacho quien estuvo casado con la fallecida Rebecca Jones, se da una nueva oportunidad en el amor y presenta a su nueva novia.

Alejandro Camacho quien muy pronto lo veremos en la telenovela ‘Minas de Pasión’ presentó públicamente a su nueva pareja. tras varios años soltero el actor se dio una nueva oportunidad en el amor, presentando a su nueva pareja quien se hace llamar Nancy, durante la develación de la placa del espectáculo ‘El manual de los hombres’.

‘Pues así la vi le dije: ¿Oye cómo te llamas? y al principio me hizo así no me peló, pero luego ya empezamos a platicar… Pues, así como le hacen ustedes’, expresó.