Alejandra Guzmán asevera que no necesita pareja desde la menopausia

Ciudad de México.- Alejandra Guzmán reflexionó sobre su vida en una entrevista con Pati Chapoy, además de hablar de sus polémicas relaciones.

Después de que Pati la cuestionara sobre si aún disfruta de su sexualidad, Alejandra relató. “No ya no, fíjate que yo ya no coj*, me levanto y ya nada más me pongo guapa, pero no, desde que me dio la menopausia, que fue hace como 10 años ya no es igual”.

Añadiendo que por ahora se encuentra bien con su soltería. “No, no me interesa, a veces digo ‘bueno, sí, sí llega alguien pues que sea alguien para bien’, pero no me hace falta, el último me salió peor que todos los demás… uno ahí que olvídate, un patán”, explicó.

Faceta complicada

Acto seguido, La Guzmán reveló que, desde su separación con el padre de su hija, supo que esta faceta de su vida iba a ser muy complicada.

Yo estoy consciente de que no quiero sentir dolor, por ejemplo, de abandono, que es cuando siempre recaigo, cuando alguien me abandona, entonces, el separarme de Pablo (Moctezuma) fue muy doloroso, cuando me enteré que ya estaba embarazada Beatriz (Pasquel), yo quería recuperar mi familia y nunca la pude recuperar. Desde ahí fui dejando de creer en que iba a volver con él, en que ya se había acabado, y en volver a armar, una familia entre Frida y yo, que nada más éramos ella y yo”

Contó.

Al escuchar sobre su boda con un hombre extranjero, Ale inmediatamente replicó. “Con Farrell (Goodman), pero me duró un mes, y luego lo agarraron con drogas, entonces me veían como sí yo lo hubiera mandado. Yo qué lo voy a mandar, no puedes ser tan pend*jo, yo sí le dije ‘no, mi rey’, a parte su papá millonario y el otro ahí en el bote en Düsseldorf, ¿tú crees que yo le voy a decir ‘vete, ándale y haz esto’?, relató.

Detención ajena

Inclusive, la intérprete dio detalles de la forma en que se enteró que su entonces marido estaba detenido en otro país. “Yo estaba en Gypsy, en el teatro, y cuando me dijo el papá ‘oye, ¿dónde está Farrell?’, y yo ‘ah, pues está en Nueva York vendiendo coches’, me dice ‘no, está en la cárcel en Düsseldorf’, y yo ‘órale, pues salúdamelo’. Así me enteré. [El divorcio] se dio muy rápido, como 8 meses o un año [estuvo en la cárcel]”, puntualizó.

Por otra parte, la hija de Silvia Pinal recordó su romance con Gerardo Gómez de la Borbolla, del cual estuvo embarazada. “Sí, y lo perdí, lo perdí al mes, entonces también fue como apenas lo estaba yo deseando (ser madre), y sí me enteré y dije a la mamá de Gerardo y todo, pero amanecí ya con sangre y ya fui al hospital, pero no, yo me di cuenta de que él no me amaba realmente”, refirió al respecto.