Adriana Cataño arremete contra Kardashian : "son muy mal ejemplo para la juventud”

Ciudad de México.- Adriana Cataño externó su preocupación por los estándares de belleza que promueven las Kardashian en la juventud.

Durante la entrevista que brindó en Chisme No Like, Cataño habló de los arreglos estéticos a los que se someten diversas famosas para convertirse en estándares de otras jóvenes y comentó: “Nunca me ha gustado el Photoshop […] obviamente algún retoque leve siempre hay que hacerlo [...] pero hay que lucir natural, no como las Kardashian, que ellas se han ido al otro extremo y son muy mal ejemplo para la juventud”.

Al hablar de lo que sufren las adolescentes por querer lucir al igual que las famosas más reconocidas en Internet, Adriana manifestó: “además, se comparan con ellas, pero entonces, si te vas a comparar, pon la foto de como ellas eran antes, ¿verdad?, y a mí me parece que todas eran cute, eran chicas bonitas, y empezaron a hacerse tanto cambio que ahora es como inalcanzable, son muy pocas personas las que nacen con una cara así tan perfecta. Y las fotos también las retocan demasiado en Instagram, entonces es muy triste, y no me parece que sean buen ejemplo de nada”.

Asegura no ser fan de la Kardashian

Acto seguido, la ex de Salinas hizo una impactante declaración: “No me importa si esto es controversial o no, yo no admiro a Kim Kardashian, no representa a la mujer, no me importa que tenga millones de dólares y que ahora está estudiando para ser abogada, ella se hizo famosa haciendo un video de pornografía, y eso es lo que le estamos inculcando a las niñas, a que hagan un video de pornografía para que sean famosas”.

Asimismo, la también empresaria recalcó: “no me importa, ahora me van a tirar un hate, no tengo nada en contra de ellas, pero de verdad, se hizo famosa por eso, y después se hizo un montón de cirugías y cirugías peligrosas, porque un montón de mujeres ahora se están quitando todos los implantes, todos los biopolímeros de sus cuerpos porque están sufriendo a raíz de esas sustancias tóxicas, de hecho, yo no me puse los bubies por las Kardashian, yo me las puse en el 97, pero ya estoy loca por quitármelas”.

Pero las declaraciones no se detuvieron ahí, pues Cataño también arremetió contra el Pontífice, y sin dudarlo exteriorizó: “no debemos idolatrar a ningún artista, solamente debemos de adorar a Dios y punto, ni al Papa, ese es el que menos debemos idolatrar porque ¿ustedes sabían que los curas se casaban hace cientos de años y el vaticano dijo que ya no se podían casar porque no quería que compartieran sus bienes con sus hijos?, además que está de pies a cabeza lleno de joyas y con esas joyas pueden darle de comer a muchos niños que en este momento están sufriendo y muriéndose de hambre, y adultos también”.