Adam Driver está harto de que le pregunten por sus papeles italianos: "¿A quién le importa que fueran dos consecutivos?"

ESTADOS UNIDOS.- Adam Driver, reconocido por su papel como Kylo Ren en Star Wars, ha asumido recientemente roles en los que interpreta a personas de nacionalidad española. Durante una entrevista en el podcast "Smartless" expresó su frustración por las constantes preguntas de la prensa sobre sus interpretaciones de personajes italianos.

En el año 2021, encarnó a Maurizio Gucci en "House of Gucci" y en el 2023, dio vida a Enzo Ferrari en "Ferrari". Ambos personajes están inspirados en figuras reales y fueron dirigidos por Ridley Scott y Michael Mann, respectivamente.

Su declaración fue contundente:

¿A quién le importa que fueran dos italianos consecutivos?

Driver compartió que no sigue una estrategia específica en su carrera, es decir, no elige sus papeles por algún motivo particular, y que interpretar a dos personajes italianos consecutivos fue "un buen ejemplo de no ser estratégico de la manera que probablemente debería".

De manera jocosa, Driver sugirió que "probablemente" dejará de interpretar a italianos ahora que el ciclo de prensa para "Ferrari" ha evidenciado cuántas personas piensan que tiene una "obsesión" por hacerlo.

