Va en serio acuerdo con IP: Alfonso Romo

CIUDAD DE MÉXICO.- El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, aseguró que el acuerdo para la inversión que se firmó con la iniciativa privada, "va en serio" y pidió a los miembros del gremio empresarial que dejen fuera la confusión que se generó en el tema petrolero.



En una reunión entre miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se tocó el tema del "asombro" que causó en el sector privado la cancelación de las licitaciones en el ámbito petrolero, dijo Carlos Salazar, presidente del organismo.



Sin embargo Romo ratificó el acuerdo firmado la semana pasada con la IP.



El acuerdo que se firmó es válido, hoy (ayer) el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) fue puntual en el tema petrolero; (dijo) si me demuestran que las compañías que ganaron los contratos producen lo que me dijeron que iban a producir, considero abrir las rondas petroleras, hoy (ayer) lo dijo. Todo lo que suscitó esa confusión déjenlo afuera, no va por ahí. El acuerdo que firmamos va en serio", señaló Romo en entrevista, al salir de una reunión.



Recordó que ya se publicó el decreto y el reglamento del Consejo para el fomento de la inversión, el empleo y el crecimiento, con lo cual trabajarán de manera conjunta el Gobierno y el sector privado.



"Hoy nos pusimos de acuerdo qué tenemos que ajustar, qué tenemos que hacer para redoblar la confianza y contagiar a todos a que crean en México", subrayó.



Explicó que se conformaron 35 mesas de trabajo con los diferentes sectores como el farmacéutico, energético, mueblero, textiles y zapatos.



Romo rechazó que se maneje desde el Gobierno un doble discurso y dijo que la garantía para las inversiones es el Estado de Derecho.



"Yo no tengo, ni el presidente (López Obrador) un doble discurso, nosotros somos muy claros, el sector privado es el motor de la economía y el sector publico realmente se está amarrando el cinturón y eso quiere decir que el motor de la inversión va a ser el sector privado acompañando al gobierno. No hay doble discurso, eso déjenlo para que amarren navajas los galleros, nosotros no", subrayó Romo.



También consideró necesario re direccionar el gasto, manteniendo la disciplina fiscal.



"Necesitamos invertir mejor, la disciplina fiscal nos ha ayudado mucho a mantener el tipo de cambio estable, lo que hay que hacer es re direccionar el ahorro del gasto y no cortar lo que tiene un efecto multiplicador, pero la disciplina fiscal es parte fundamental de los compromisos de campaña del presidente", comentó.



Detalló que los objetivos que se fijaron con los empresarios son atraer más Inversión Extranjera Directa; fomentar la integración nacional, con lo cual se pretende elevar de 25 a 35 por ciento el contenido nacional; aprovechar mejor los acuerdos comerciales que México tiene firmados y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.