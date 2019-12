Trump impondrá aranceles al acero y aluminio de Brasil y Argentina

WASHINGTON (AP) - El presidente Donald Trump acusó este lunes a Argentina y Brasil de dañar a los granjeros estadounidenses a través de la manipulación de divisas y dijo que aplicará aranceles a sus importaciones de acero y aluminio para tomar represalias.



Trump también pidió al banco central de Estados Unidos que tome medidas para evitar que otros países devalúen sus monedas.



Ambas naciones sudamericanas se encontraban entre un grupo de aliados de Estados Unidos que Trump había eximido de los aranceles al acero y al aluminio en marzo de 2018. La amenaza del presidente de revertir esa decisión e imponer los aranceles a los metales en Argentina y Brasil es otro ejemplo de su enfoque mercurial de la política comercial.



Las empresas han retrasado las inversiones, socavando el crecimiento económico, porque no saben si los acuerdos que Trump alcanzará con otros países durarán o a qué países o productos se dirigirá a continuación.



Horas antes de que saliera el lunes para una conferencia de la OTAN en Londres, Trump tuiteó que "Brasil y Argentina han estado presidiendo una devaluación masiva de sus monedas" lo cual no es bueno para nuestros agricultores. Por lo tanto, con vigencia inmediata, restableceré los aranceles de todo el acero y aluminio que se envíe a los EU desde esos países".



Argentina está sumida en una crisis económica con una inflación desenfrenada, un profundo endeudamiento, una pobreza generalizada y una moneda que se ha hundido bajo el liderazgo del presidente Mauricio Macri, quien llegó al poder en 2015 con promesas de impulsar la segunda economía más grande de Sudamérica. Macri fue derrotado en las elecciones de octubre y dejará el cargo la próxima semana.



Brasil está lidiando con el terco desempleo de dos dígitos, y su economía se encamina hacia su tercer año consecutivo de aproximadamente 1% de crecimiento, luego de dos años de profunda recesión.



El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo que tiene "un canal abierto" con el presidente estadounidense y que podría llamarlo para discutir las tarifas.



Etiquetado por amigos y enemigos como "Trump de los trópicos", el líder de extrema derecha ha alardeado de su relación con el presidente estadounidense como piedra angular de su diplomacia.



La fidelidad de Bolsonaro a Trump es tal que quería nombrar a su propio hijo Eduardo como embajador en Washington, lo que solo fue revocado después de que los senadores brasileños insistieron en que el legislador de 35 años no sería aprobado.



Rubens Barbosa, ex embajador brasileño en Washington, dijo a The Associated Press que Trump está "castigando al gobierno y las empresas de Brasil sin una causa específica".



Esta es una relación injusta. Brasil está haciendo gesto tras gesto para apoyar a Estados Unidos en foros internacionales, pero Estados Unidos no está haciendo lo mismo”, dijo Barbosa.



Hablando en un foro de negocios, el vicepresidente Hamilton Mourão negó que Brasil estuviera manipulando su moneda y también dijo que el país debería discutir proyectos de inversión con China, una relación inicialmente rechazada por la administración Bolsonaro que recientemente se ha vuelto más cálida.



Ambos países sudamericanos se han beneficiado de la guerra comercial de Estados Unidos con China. Argentina y Brasil han aprovechado los impuestos chinos a la importación de productos agrícolas estadounidenses para exportar más productos agrícolas a China.



Barbosa sugirió que el fracaso de Trump en responder a los intentos de Bolsonaro de mejorar los lazos podría afectar la decisión de Brasil sobre si comprar tecnología inalámbrica 5G al Huawei chino.



Trump ha presionado a los aliados para evitar a Huawei por las preocupaciones de que su equipo pueda ayudar al espionaje electrónico chino. La compañía niega ese reclamo.



Trump dijo que la Reserva Federal de los Estados Unidos "también debería actuar para que los países, de los cuales hay muchos, ya no se aprovechen de nuestro dólar fuerte al devaluar aún más sus monedas". Trump dijo que tal devaluación "hace que sea muy difícil para nuestros fabricantes y agricultores exportar de manera justa sus bienes.



"¡Tarifas más bajas y aflojen - Fed!", Advirtió a la agencia independiente.



Trump ha atacado repetidamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, por su liderazgo y por no reducir las tasas de interés tanto como le gustaría al presidente republicano.



En su reunión más reciente, en octubre, la Reserva Federal recortó las tasas de interés a corto plazo por tercera vez este año para tratar de apoyar la economía estadounidense. Pero también señaló que no planeaba más recortes de tasas de interés en ausencia de evidencia clara de un empeoramiento de las perspectivas económicas de Estados Unidos.



La guerra comercial de Trump con China hirió a los granjeros estadounidenses después de que Beijing tomó represalias cuando el presidente impuso gravámenes a cientos de miles de millones de dólares en productos hechos en China. Trump afirma falsamente que China está pagando a los Estados Unidos miles de millones y miles de millones de dólares en aranceles.



También ha destinado casi $ 30 mil millones a los agricultores para ayudar a compensar sus pérdidas.



Después de un breve aumento en los precios del acero, los productores de acero de EE. UU. Han luchado desde que la administración Trump estableció los aranceles el año pasado.



La demanda interna se ha desplomado junto con el sector energético a medida que los perforadores retiran las compras de tubos de acero.



US Steel informó en su último trimestre su primera pérdida desde principios de 2017, y la división que fabrica tuberías para compañías de energía perdió $ 25 millones. Ha despedido trabajadores y ha cerrado algunos de sus altos hornos.



Las acciones de la compañía Pittsburgh cayeron un 43% durante el año pasado. Las acciones de AK Steel han bajado un 10%, incluso cuando el S&P 500 establece récords récord repetidamente.