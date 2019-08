Trump envía mensajes a China sobre guerra comercial

BIARRITZ, Francia (AP) - Al inyectar una nueva incertidumbre en un momento de nerviosismo económico global, el presidente Donald Trump envió mensajes mixtos el domingo sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China, mientras los líderes en una cumbre mundial presionaron al impredecible presidente estadounidense para aliviar las fricciones sobre los aranceles y cooperar sobre otros desafíos geopolíticos.

Los comentarios deslumbrantes de Trump en la cumbre del Grupo de los Siete sobre su creciente lucha comercial con China, primero expresando su pesar y luego ampliando las amenazas arancelarias, representaron solo la última manifestación de los peligros del mantra del presidente. Los aliados critican su turbulenta agenda comercial por contribuir a una desaceleración económica global.

A pesar de la insistencia de Trump de que los informes de tensiones de los Estados Unidos con sus aliados son exagerados, las fisuras entre los EE. UU. Y seis de las otras economías avanzadas del mundo fueron evidentes en la política comercial, Rusia e Irán, cuando los líderes se reunieron en un pintoresco resort de playa francés.

Dos días después de que EE. UU. Y China intercambiaran una nueva ronda de aranceles de represalia y Trump amenazara con obligar a las empresas estadounidenses a cortar los lazos con China, el presidente parecía tener dudas sobre la guerra comercial, que ha provocado la caída de los mercados financieros.

Cuando se le preguntó durante una reunión con el primer ministro británico, Boris Johnson, si tenía dudas sobre la escalada del conflicto comercial, Trump dijo a los periodistas: "Sí. Sin lugar a duda."

Añadió: "Tengo dudas sobre todo".

Horas después, la Casa Blanca retrocedió. La secretaria de prensa Stephanie Grisham emitió un comunicado diciendo que la prensa había "malinterpretado enormemente" los comentarios de Trump. Ella dijo que el presidente solo respondió "afirmativamente, porque lamenta no haber aumentado los aranceles".

El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, que estaba en la sala cuando Trump habló y luego fue entrevistado por "Face the Nation" de CBS, ofreció su propia explicación.

Kudlow afirmó que Trump "no escuchó la pregunta", aunque los periodistas le preguntaron al presidente tres veces si tenía dudas sobre la intensificación de la guerra comercial y él respondió tres veces.

Al principio, la admisión de Trump parecía marcar un raro momento de autorreflexión por parte del líder famoso y resuelto. La explicación posterior se ajusta a un patrón de retroceso de Trump de las declaraciones que cree que sugieren debilidad.

A principios de este mes, Trump retrocedió ante la amenaza de aplicar aranceles aún más estrictos a las importaciones chinas, ya que los asistentes se preocuparon por su impacto en la temporada de compras navideñas y los crecientes temores de una recesión en los EE. UU.



Trump esperaba utilizar la cumbre para reunir a otros líderes para hacer más para estimular sus economías, ya que aumenta el temor de una posible desaceleración en los EE. UU. Antes de presentarse a la reelección en noviembre de 2020.

Johnson, por su parte, elogió a Trump por el desempeño económico de Estados Unidos, pero reprendió al líder estadounidense por su inquebrantable política de China.

Solo para registrar una débil nota similar a una oveja de nuestra opinión sobre la guerra comercial", le dijo a Trump. "Estamos a favor de la paz comercial".

Trump dijo que "no tenía planes en este momento" para cumplir con su amenaza de una declaración de emergencia, pero insistió en que estaría en su derecho de usar una ley de 1977 diseñada para atacar a regímenes rebeldes, terroristas y narcotraficantes como el arma más nueva en El choque entre las dos economías más grandes del mundo

"Si quisiera, podría declarar una emergencia nacional", dijo Trump. Citó el robo de propiedad intelectual de China y el gran déficit comercial de Estados Unidos con China, diciendo que "en muchos sentidos, es una emergencia".

Por todo eso, Trump disputó los informes de fricción con otros líderes del G-7, diciendo que ha sido "tratado maravillosamente" desde su llegada.

Las grietas comenzaron a surgir momentos después de que el gobierno francés dijo que los líderes habían acordado en una cena del sábado que el presidente francés, Emanuel Macron, entregaría un mensaje a Irán en nombre del grupo.

Trump negó haber firmado un mensaje de este tipo.

"No, no he discutido eso", dijo a los periodistas durante una reunión con el primer ministro japonés, Shinzo Abe.

Funcionarios de la administración dijeron que Trump no se comprometió cuando los líderes discutieron el tema de un mensaje a Irán durante una conversación sobre el programa nuclear de Irán.

Durante varios meses, Macron asumió un papel principal en el intento de salvar el acuerdo nuclear de 2015, que se ha estado desmoronando desde que Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo. Los franceses fueron aún más lejos el domingo, invitando al ministro de Relaciones Exteriores iraní, Jawad Zarif, a Biarritz en un intento por abrir conversaciones destinadas a reducir las tensiones.

Trump dijo secamente a los periodistas que no tenía "ningún comentario" sobre la presencia de Zarif. Las autoridades dijeron que la Casa Blanca no estaba al tanto de antemano de la invitación a Zarif, una indicación más del papel disminuido de Trump.

Trump también se enfrentó a la oposición de los líderes europeos por su deseo declarado de encontrar una manera de readmitir a Rusia en el G-7 antes de la reunión de líderes mundiales del próximo año, que se realizará en los Estados Unidos. El presidente ruso, Vladimir Putin, fue expulsado del antiguo G-7 en 2015 tras la invasión de Ucrania a Moscú.

Y, sentado a pies de distancia de Abe, Trump se negó a condenar enérgicamente el incumplimiento de las sanciones internacionales por parte de Corea del Norte con una reciente explosión de pruebas de misiles balísticos de corto alcance, calificándolos de misiles "mucho más estándar". Abe los ve como una amenaza de seguridad crítica.

Trump dijo a los periodistas: "Estamos en el mundo de los misiles, amigos, les guste o no".