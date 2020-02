Trabajadores de 1973 recibirán 25 salarios mínimos: IMSS

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal descartó que los trabajadores que se pensionaron conforme a la Ley del Seguro Social de 1973 sólo recibirán una cantidad máxima de 10 y no de 25 salarios mínimos como determinó la Segunda Sala de la Suprema Carta de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que garantizó que no habrá ninguna disminución en sus pensiones.



En la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que no se confundan: "¡Cómo vamos a bajar nosotros las pensiones de los trabajadores!", dijo.



Zoé Robledo, director del IMSS, aseguró: "Nosotros vamos a seguir calculando las pensiones de las personas que están en este modelo de transición entre la ley de 73 y la ley de 97 en 25 salarios mínimos como se ha hecho durante los últimos años. Nadie corre riesgo, el monto de su pensión, no se 'rasura' nada, no hay recálculo tampoco, no hay disminución".



Subrayó que se va a respetar el esquema de cotización de todos los trabajadores que están en esta estructura de transición a la hora de cotizar arriba de 10 salarios mínimos, "es decir, se les va a seguir calculando en 25, por una razón simple: creemos que es el trabajo de toda su vida y que si cotizaron con 25 salarios, pues sería injusto reducirlo a 10".



Robledo Aburto detalló que no es la primera vez que la Corte, en este caso la Segunda Sala y no el pleno, tiene una opinión al respecto: las tuvo en 2010 y 2016.

Primero hay que decir algo: el ámbito de aplicación de esto no es general, es decir, no es una sentencia para las instituciones de seguridad social de nuestro país, es un criterio para los juzgados, para los tribunales colegiados de menor jerarquía. No es de aplicación del Seguro Social, es decir, no es obligatoria, no significa esto que estemos en un desacato ni mucho menos, simplemente no aplica al IMSS", dijo.



Alerta. El presidente Andrés Manuel López Obrador alertó que cuenta con información de que los trabajadores que cotizaron sus pensiones en Afore comenzarán a recibir cantidades incompletas en los próximos años y eso va a ocasionar una crisis, por lo que su gobierno ya elabora una propuesta, en conjunto con el sector empresarial, para resolver esta situación.

, dijo.



Ya hicimos el compromiso de que vamos a buscar resolver esto con la Secretaría de Hacienda, dijo López Obrador.