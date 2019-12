T-MEC: Pagarían en EU arancel generado en México

CIUDAD DE MÉXICO.-Con los ajustes al T-MEC, si una empresa viola el derecho de libertad sindical y negociación colectiva, la mercancía que envíe a Estados Unidos podrá ser sujeta a aranceles, los cuales tendría que pagar el importador estadounidense.



Si se determina que alguna empresa instalada en México, que exporta a EU violó los derechos sindicales de los trabajadores, se le podrían imponer aranceles, en vez de otorgarle el arancel cero conforme al T-MEC y tendría que pagar el arancel que se tiene en la Organización Mundial del Comercio (OMC), refirió Hugo Romero, socio de RRH Consultores.

El pago de aranceles recaerá en el importador estadounidense, que es quien ingresa la mercancía, informó Romero.



Pero al perder el trato preferencial que se establece en el T-MEC, desincentivaría seguir comprando a la empresa que incurrió en la falta, así que cabe la posibilidad de que los importadores opten por buscar otro proveedor, ya sea dentro de México o bien en otro país, destacó.



Eventualmente habría poco ánimo en el que realiza la importación (desde EU) de seguir trayendo importaciones de esa instalación específica (empresa en México); si una empresa se mete en un problema quizá el importador dirá 'no sé qué va a pasar, no sé cuál va a ser el costo, mejor me muevo a otra empresa que no me represente ese riesgo' porque crea incertidumbre", detalló.