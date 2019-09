Sugieren subir subsidio a tarifa eléctrica en 34%

CIUDAD DE MÉXICO.-El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2020, propone incrementar en 34 por ciento el subsidio a la tarifa eléctrica de usuarios de suministro básico, el cual de ser aprobado, alcanzaría los 70 mil millones de pesos.



El recurso que se pretende destinar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para tal rubro son 17 mil millones de pesos más que lo destinado en 2019, donde se ejercieron 52 mil 86 millones de pesos.



En contraste, el aumento que tuvo el subsidio a la tarifa de 2018 a 2019 fue apenas de un 4 por ciento, dado que en el PEF de 2018 los recursos destinados fueron por 50 mil 179 millones de pesos.



Desde 2014, con la entrada de la reforma energética, la Comisión dejó de destinar todos los recursos para el subsidio eléctrico y el Gobierno debía destinar una parte a través del PEF.



De acuerdo con el documento, para la CFE se estima otorgar un presupuesto total del 456 mil 437 millones de pesos, en comparación con los 450 mil 200 millones de pesos destinados el año pasado, es decir, un incremento del 1.4 por ciento.



Al respecto, Paul Sánchez, director de Ombudsman Energía México, mencionó que esto refleja que no se tiene una solución clara y a corto plazo para disminuir el subsidio eléctrico y no destinar tantos recursos públicos.



No estamos viendo el problema real, el subsidio sigue aumentando y la gente no sabe el costo real de su electricidad. Además este beneficio debería aplicarse bajo los criterios que establece la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), y destinarlo verdaderamente a las personas de bajos recursos y que de verdad no podrían pagarlo", añadió.