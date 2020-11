Sergio Ochoa regresa al teatro en streaming

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 10 años, Sergio Ochoa cuidó de su madre Leonorilda Ochoa, quien padeció de Alzheimer hasta que falleció en 2016.

Para honrar ese recuerdo, el joven actor presentó en escena el monólogo “El Cuidador”, donde hace catarsis sobre todos los sentimientos que evoca cuando lleva a su memoria aquella época.

Ahora, gracias a las nuevas tecnologías, y para mantener vivo el teatro en plena pandemia por coronavirus, Sergio presenta el día de hoy su obra teatral.



Lo dimos a conocer hace cuatro años y me llena de de emoción porque ha tenido un recorrido padre, mucho apoyo, mucha aceptación por las personas que lo han visto, y ahora lo tendremos en streaming y es nuevo, es una experiencia diferente”, dice Sergio en entrevista a El Imparcial.

“Este monólogo habla de tolerancia, respeto, de la lejanía, del olvido, de muchísimas cosas que ahorita con lo que vivimos viene bastante bien para reflexionar. Tenemos la oportunidad de ver a nuestra familia juntos y ahora con esta cosa se complica un poco y entendemos que la distancia estamos cerca y la mejor forma es procurándonos, aunque no podamos abrazarnos”, continuó.

Una lección que aprendió Sergio cuidando a Leonorilda, y que quiere reflejar en “El Cuidador” es a enfrentar la crudeza del Alzheimer con amor y paciencia, y aprovechar cada momento que podemos gozar con nuestros seres queridos.

“Pasa mucho con el Alzheimer, ellos empiezan a olvidar, pero eso no significa que no debamos cerca de ellos, que no debamos atenderlos. Este monologo toca muchísimo ese punto, de abrazarnos, de no guardarnos ningún beso”, reflexionó.

Para Sergio, fue una fortuna hacerse cargo de Leonorilda durante sus últimos años de vida, y comparte todo lo que vivió cerca de ella, pese a que el Alzheimer consumía su persona lentamente.

“Yo tuve la fortuna de cuidar a mi madre durante 10 años cuando le dio el Alzheimer. Fue un recorrido largo, de muchas anécdotas, de experiencia, de mucha catarsis, porque veía a mi mami cómo poco a poco, esta persona que era super independiente, se volvió más frágil, más dependiente”, explicó.

“Eso me llevó a pasar por muchos momentos muy divertidos, pero sobre todo me enseñó a dar un paso al frente hacia la tragedia, y conocer a mi mamá desde otro punto de vista, darle el cariño de otra manera”, remató.

Los boletos están a la venta en https://taquillacero.com/, con una única función a las 20:00 horas de la Ciudad de México (19:00 horas de Sonora).