SHCP subirá salario a servidores públicos operativos

CIUDAD DE MÉXICO.-El secretario de Hacienda y Crédito Público anunció en conjunto con la secretaria de Trabajo que se aumentará entre uno y tres por ciento el sueldo para servidores públicos operativos que perciban ingresos anuales menores a 200 mil pesos netos.

Carlos Urzúa y María Luisa Alcalde indicaron que dicha alza será retroactiva a partir del 1 de enero del 2019.

Lo anterior representa un costo fiscal de 3 mil 500 millones de pesos, que ya estaban incluidos en el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el presente ejercicio.

Urzúa agregó que los servidores que ganan hasta 100 mil pesos recibirán un incremento salarial de tres por ciento; aquellos que perciben entre 100 mil y hasta 150 mil pesos, uno de 2 por ciento; y quienes reciben de 150 mil hasta 200 mil pesos, un alza de uno por ciento.

Ese monto ya se puede hablar, es de un estimado de 3 mil 500 millones de pesos que ya estaban contemplados en el presupuesto; no es algo extra que no podamos o no esté previsto, era una especie de guardadito que ya teníamos “, explicó.