SHCP investiga a ex director de CNBV por caso Collado

CIUDAD DE MÉXICO.- Por el caso del abogado Juan Collado, 34 miembros de Libertad Servicios Financieros son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con Milenio, Jaime González Aguadé, ex titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores está entre los miembros investigados.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia, informó que hay 34 sujetos más en la segunda parte de la investigación que llevan a cabo por presuntas irregularidades en la adquisición de Caja Libertad.

Asimismo, dijo que fueron bloqueadas al menos 8 cuentas por lavado de dinero, entre las que se encuentran miembros de Caja Libertad que radican en Querétaro, sin embargo, no específico nombres.

El director de la unidad dijo que, según la indagatoria, las personas generaron un modelo global para analizar las casi dos millones de cuentas que tiene la entidad Sociedad Financiera Popular y Libertad.

De visita en Querétaro, el funcionario federal explicó que no hay ninguna conclusión relacionada con Jaime González, quien es ex titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y que este jueves presentó su renuncia al Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros.

“Estamos analizando su caso en particular, no hay una conclusión todavía al respecto, por tanto, no quisiera adelantarme, pero forma parte de los objetivos a analizar para actuar conforme a lo que derecho corresponde”, señaló.