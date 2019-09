Refinerías de México incrementan su capacidad productiva

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-Las refinerías del País incrementaron su capacidad productiva de 38 a 50%, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ya se inició un proceso de rehabilitación de las seis refinerías. Eso nos ha permitido hasta ahora aumentar la capacidad de producción al 50% en conjunto”, dijo.

El mandatario anunció que para finales de 2020 la meta del gobierno federal es llegar al 75% en la capacidad de producción de las seis refinerías.

Con ello, explicó, se dejarán de importar los volúmenes de gasolinas actuales.

El Presidente añadió que este año la inversión inicial en las refinería fue de 7 mil 500 millones pesos y se amplió a 12 mil 500 millones de pesos.

Para el próximo año el gobierno federal prevé repetir la inversión millonaria de 2019.

“Estamos invirtiendo en las refinerías, no se hacía, llevaba tiempo. Encontramos que no se procesaba petróleo crudo suficiente en las refinerías, no estaban trabajando a toda su capacidad… había refinerías paradas que llevaban meses sin operar porque no les apoyaban a los técnicos de refinería y trabajadores petroleros con refacciones”, explicó.

López Obrador añadió que en 15 años se invirtieron 8 mil millones de dólares en la rehabilitación de tres refinerías, pero se derrochó el recurso y no se reflejó en la producción.