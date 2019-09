Recortan analistas pronóstico de crecimiento

CIUDAD DE MÉXICO.-A unos días de que la Secretaría de Hacienda entregue el paquete económico 2020 al Congreso de la Unión, analistas consultados por Banco de México (Banxico) recortaron el pronóstico de crecimiento para la economía y bajaron la inflación.

Debido a que la percepción del entorno económico y el clima de negocios no mejoran porque siguen deteriorándose la incertidumbre política y las condiciones económicas internas, el consenso de analistas ajustó a 0.5% su expectativa para la economía desde el 0.8% esperado para 2019.

Para el siguiente año, la reducción fue marginal de 1.50% a 1.40%; en tanto que la expectativa de largo plazo a 10 años subió ligeramente de 2% a 2.05%.

Tras el buen comportamiento de la inflación, el consenso hizo un ajuste a la baja de 3.66% a 3.36% para este año; para el 2020 descendió de 3.60% a 3.56%, según el consenso.

Hay un rotundo no en cuanto a si la economía está mejor que hace un año debido a que seis de cada 10 no cree que sea un buen momento para las inversiones y a que 46% asegura que la economía no mejorará en los próximos seis meses.