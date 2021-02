Quieren jóvenes más espacios y oportunidades

HERMOSILLO, Sonora.- Los jóvenes en Hermosillo al igual que otros de su misma generación, son sinónimo de transformación y progreso, tienen valor e iniciativa para activar el cambio a su alrededor, aunque en momentos necesitan un impulso para mejorar su calidad de vida.

Juan Pablo Ladriere, director operativo de Fundación Algo por Alguien, explicó que la ciudad ha sido golpeada por la pandemia arrebatando a los jóvenes la oportunidad de un empleo y la inseguridad en algunos sectores termina por acecharlos.

“Desde mi perspectiva joven a la mayoría de los jóvenes le gusta el tema de recreación, sí es una ciudad donde puedes hacer diferentes cosas, pero más que nada la inseguridad, a lo que he escuchado mucho, es un problema muy fuerte en los sectores más vulnerables”, indicó.

Los principales retos de la ciudad, opinó, es ofrecer empleos de calidad para los estudiantes que tienen la necesidad de trabajar e ir a la escuela al mismo tiempo porque la mayoría hallan un empleo por ocho horas con un salario muy bajo, lo que es desmotivante.

“Pediría mayores oportunidades para los jóvenes que están en situación vulnerable, por ejemplo en las periferias hay jóvenes de 16 y 17 años, que tienen dificultad para poder entrar a la preparatoria, no entrar por temas tan absurdos porque el plantel les queda muy lejos y no tienen cómo irse”, dijo.

Los jóvenes hermosillenses están prestos a participar en programas de reciclaje y apoyo al medio ambiente.



Programas de apoyo

Para las personas entre los 16 y 21 años debe de haber un programa de prevención, ofertas de trabajo y de educación.

Michel Itzel Félix Soto, licenciada en Derecho y dirigente de “Jóvenes por la comunidad”, indicó que Hermosillo necesita una serie de cambios para los jóvenes. El primero es que se le otorgue un nuevo espacio para la toma de decisiones para cambiar el rumbo de la sociedad.

“Las y los jóvenes queremos vivir en una ciudad, donde se legisle, se implementen políticas públicas en favor de la juventud, que se nos garantice una igualdad de oportunidades tanto estudiantiles como laborales”, expuso.

Espacios recreativos, áreas verdes, lugares seguros y talleres que les permitan desarrollarse como personas, para cumplir con las metas y que los sueños sean posibles, indicó.

Otra prioridad para el Hermosillo que viven actualmente es que las autoridades de los tres niveles de Gobierno apliquen las leyes con igualdad sin preferencia política, raza, color o condición social.

Desean participar

Humberto Gómez, de Unidos por una Necesidad, indicó que la generación millennials y generación “Z” quieren participar, es más revolucionaria e innovadora para transformar el sistema.

“Muchos de ellos están un poquito deprimidos, de no saber qué van a hacer con sus vidas, pero en esas confusiones hay muchos jóvenes que tienen talento, pienso que hay que apostarle a la juventud para que comparta su talento”, comentó.

Al preguntarle a los jóvenes en qué podrían ayudar, de seguro algunos dirían que en el arte para reflejar el amor y la solidaridad a través del arte y la pintura, los que tienen una especialidad en la salud están dispuestos apoyar a los colectivos de la ciudad para el cuidado de los niños vulnerables, comentó.

“Creo que a todos esos jóvenes con capacidades hay que canalizarlos, tienen talento y esas ganas de apoyar, no todos quieren participar o no saben cómo, pero a esa parte que no sabe hay que orientarla y a esa parte que sí quiere participar hay que involucrarla”, señaló.

Requieren herramientas

Las autoridades podrían acercarse a los colectivos juveniles para darles las herramientas en el área en que se especializan, por ejemplo, si son enfermeros donarles el equipo necesario para que ellos presten el servicio a la comunidad a la vez que estimulan el aprendizaje.

Humberto Gómez pide a los ciudadanos abrirse al aprendizaje, escuchar a los jóvenes, trabajar con ellos porque las generaciones se tienen que unir para que los padres transmitan la experiencia que tuvieron a través de los años y los hijos eviten tropezar por ese camino andado.

Añadieron que los ciudadanos necesitan también tomar su responsabilidad de ser honestos, escuchar más a los jóvenes y trabajar con ellos, ser más congruentes con las acciones y más participativos en tema de seguridad y en la democracia.