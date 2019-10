Profeco asegura que endurecerá verificación a gaseros

CIUDAD DE MÉXICO.-La verificación a los distribuidores de gas LP se endurecerá, y en caso de encontrar resistencias, se usará la fuerza federal, advirtió Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).





Si no se dejan verificar, hacemos un operativo de todas las instancias del Gobierno federal que tienen competencia para verificar, tenemos que ir con fuerza pública porque si no te dejas verificar tal vez vendes 'huachigas'.



"Y normalmente, si yo voy a verificar a Walmart no encuentro armas largas, con los subgerentes armados hasta los dientes", aseguró Sheffield, durante su participación en el Congreso de Gas LP 2019.



El Procurador dijo que en promedio se llevan a cabo dos revisiones a la semana a empresas gaseras, pero ahora se aumentará a 25 revisiones semanales, para tener 100 al mes.



De enero a octubre se han multado a 96 gaseras que no permitieron la verificación, lo cual representó un monto de 38.6 millones de pesos.



"Todas las semanas tengo 2 o 3 que no se dejan; yo voy y verifico y están obligados a permitir la verificación. Vamos a revisar absolutamente todo de manera sorpresiva, en un solo acto, simultáneo", aseguró.



De acuerdo con Sheffield, la situación de la venta de gas LP en el País es tan preocupante como la de la gasolina, razón por la que se determinó incrementar el número de operativos de verificación.



"En el caso de ustedes (gaseros) la lista es la peor que con lo de las gasolinas", arremetió.