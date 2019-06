Prevén que sexenio de AMLO cierre con 4% del PIB

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- México crecerá este año cuando menos al 2% y el sexenio cerrará con un crecimiento de 4% del Producto Interno Bruto (PIB), reiteró Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, desde Palacio Nacional.

Así contestó el mandatario a las calificadoras Fitch Ratings y Moody’s que ayer bajaron la perspectiva crediticia de México, debido a la situación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la crisis con Estados Unidos en materia arancelaria por la migración.

Cuando menos va a crecer al 2% y que en el sexenio vamos a cumplir con el compromiso de crecer al 4%. Con todo respeto la falla para las calificadoras y los expertos es que aplican la misma metodología de hace mas de tres décadas. La metodología que se utilizó durante el periodo neoliberal, que no tomaba en cuenta a la variable corrupción”, dijo.

El mandatario aseguró que “por eso sus pronósticos no resultan” y que por ello, "no tendrán éxito".

“Pero a las pruebas me remito”, dijo y afirmó que los pronósticos de las calificadoras no le preocupan, pues México no contratará más deuda.

“No vamos a aumentar a deuda pública, tenemos finanzas públicas sanas, esta muy bien la recaudación, vamos bien en el ejercicio del presupuesto; no tenemos problema de inflación a pesar que está lloviendo fuerte y ya parará. El peso está resistiendo, vamos bien y de buenas”, aseguró.



SOBRE ESTADOS UNIDOS

En cuanto a las negociaciones entre México y Estados Unidos para evitar el arancel del 5% que entraría en vigor el próximo lunes, el mandatario se dijo optimista.

Las reuniones entre la delegación mexicana encabezada por el canciller Marcelo Ebrard Casaubón arrancará hoy a las diez de la mañana hora de Washington D.C.

“Esperamos que el día de hoy se logre un acuerdo, de todas maneras vamos hacer el acto en Tijuana”, dijo.

El mandatario adelantó que Ebrard Casaubón estará informando desde Washington los avances, pero que su posición como Presidente de la República la dará a conocer el sábado a las cinco de la tarde en Tijuana, Baja California.