Prevén caída de 9% en ventas de autos nuevos en México

MONTERREY, NL.- Las ventas de vehículos nuevos en México caerán este año 9 por ciento respecto a las unidades vendidas en 2018, advirtió Guillermo Prieto Treviño, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).



Tomando en cuenta que el año pasado se comercializaron un millón 421 mil 458 autos, esto se traduciría en 128 mil unidades menos para todo 2019, que a un precio de 300 mil pesos en promedio cada una, implica una baja 38 mil 400 millones de pesos, unos 2 mil 021 millones de dólares.



"Es un dineral", exclamó Prieto Treviño, luego de participar en el Foro México's Auto Industry Summit, realizado desde ayer en esta Ciudad.



Sostuvo que la incertidumbre económica está inhibiendo las decisiones de compra de los clientes potenciales en México y también el financiamiento.



Añadió que la inseguridad y la falta de un Estado de Derecho también les están pegando a las ventas de autos.



Al final del día, lo que más afecta es la falta de confianza. La gente esta asustada, imaginen cómo están los compradores de coches en Tamaulipas, en Guanajuato o en Culiacán.



"No se acercan a las agencia porque no saben qué va a pasar. Ahí está Celaya, que quemaron una agencia, y lo de Culiacán (con las balaceras tras la detención de un hijo de el Chapo).



"El País es un mosaico de situaciones distintas en cada estado pero, en general, si (el Gobierno) no da seguridad jurídica, si el Estado de Derecho no se mantiene y se vulnera por todos lados, entonces la gente no va a invertir y no va a consumir", dijo.



A las causas anteriores que han frenado las ventas, añadió que recientemente surgió de nuevo otra amenaza con la propuesta para regularizar autos "chuecos".



Dijo que aunque la lograron frenar, aún temen que sea reactivada por un grupo de legisladores.

Refirió que durante todo 2019 han recortado las expectativas de ventas para todo el año.

A principios del año la previsión era de una caída de 4.5 por ciento; luego, en julio, de una baja de 6.35 por ciento; en septiembre de menos 8.4 por ciento, y recientemente ya una caída de 9 por ciento.



En este contexto, Prieto Treviño dijo estar muy preocupado de la caída del PIB de 0.4 por ciento anual que informó ayer el Inegi.



"Eso nos lleva a que seguimos viendo una tendencia del mercado hacia abajo, no anticipamos un colapso, un desastre", precisó, señalando que en el sector se han prendido las "luces rojas".



En el mismo evento, Genaro Gómez, director de ventas de JD Power México, anticipó que la desaceleración de ventas y de producción de autos en México continuará por tres años más.



Proyectó que será hasta el 2023 cuando la cifra de producción anual supere los 4 millones de unidades, actualmente en 3.8 millones anuales, con la reactivación económica y cambios de modelos.