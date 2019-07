Por estafa y tráfico sexual, demandan a Andy Rubin

ESTADOS UNIDOS.- Andy Rubin fue acusado por estafa en contra de su esposa, Rie Hiraburu, quien también lo señaló de pertenecer a una red de prosutitución, a través de un acuerdo prematrimonial obtenido bajo falsas pretensiones.

De acuerdo a la investigación, Rubin presionó a su esposa para que esta firmara el acuerdo una semana antes de que diera a luz a su hijo. Además, los términos de dicho contrato fueron negociados solamente tres días de la boda.

Pesé a que la denuncia no ha sido confirmada por un tribunal, los detalles han sido ligados a un reportaje que The New York Times publicó en octubre, en donde incluia una afirmación de que Andy apoyaba a una serie de amantes, las cuales a menudo prestaban servicios a otros hombres.

Asimismo, esto significaría que Rubin estaría al mando de una red de prostitución al mismo tiempo que estafaba a su esposa y desviaba fondos para este tipo de delitos.

Según la información de los documentos, Andy Rubin continuó recibiendo dinero de Google debido a un acuerdo de indemnización, luego de que este dejara su cargo en la empresa por conducta sexual inapropiada.

Por su parte, el abogado de Rubin argumentó que “Esta es una disputa de derecho familiar que involucra a una esposa que lamenta su decisión de ejecutar un acuerdo prematrimonial. Está llena de afirmaciones falsas y esperamos contar con nuestra versión de la historia, declaró.

Con información de Código Espagueti