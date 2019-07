Pechuga de pollo llega hasta los 131 pesos en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.-El precio de la pechuga de pollo llegó hasta los 131 pesos en la Ciudad de México, según Quién es Quién en los Precios, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El titular de Profeco, Ricardo Sheffield, dijo en días pasados durante la conferencia de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que el aumento de precio se debe a que la producción bajó en los estados de Guanajuato y de Jalisco.

Asimismo, este día indicó a Milenio que los precios de esta pieza del pollo en particular no han mostrado tendencia a la baja debido a que no entra la importación del alimento a México, mismo que procede de Brasil.

A pesar del alto precio de la pechuga, Sheffield coincidió en que no hay ninguna presión inflacionaria y los precios están estables.

El presidente López Obrador dijo que está pendiente de los precios del pollo, porque además de andar preguntando "soy mirón profesional y tengo que estar enterándome".

Lo bueno de las giras y de la comunicación con la gente. Esto del pollo me lo plantearon en Neza. Hace unos días, fue una asociación de distribuidores de pollo de aquí, de la Ciudad de México, a pedirme que se hiciera algo porque se estaba bajando el consumo, ellos tenían sus expendios y la gente no estaba comprando porque estaba muy caro el pollo".

En Guadalajara el kilo de pechuga de pollo va desde 89 pesos hasta 122 pesos; en Monterrey, desde 69 a 119 pesos; Cancún de 109.90 a 112 pesos.