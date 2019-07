Ofrece AMLO bajar 80% importaciones

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que México no alcanzará la plena autosuficiencia alimentaria en su sexenio, ya que la meta al cierre de su Gobierno es la reducción de sólo el 80 por ciento de las importaciones.



Tras presentar un informe sobre los avances de los programas para el campo, el mandatario explicó que, durante su Administración, se sentarán las bases para tratar de reducir la dependencia del exterior, aunque todo dependerá del crecimiento económico del país.



Va a depender del crecimiento económico, de las finanzas, lo que estamos haciendo este año, es sentando las bases para que, si se disponen de más recursos, podamos por este medio incrementar la producción y lograr la autosuficiencia", dijo.



"Ya se está trabajando en eso para aumentar la producción lechera y ser autosuficientes, no seguir comprando la leche en el extranjero. Lo mismo el maíz y el frijol. Hay otros cultivos que van a llevar tiempo, pero que vamos nosotros a seguir impulsando para que, si no logramos la autosuficiencia que se pueda reducir la importación, que ahora es casi total".



- ¿En qué porcentaje se reduciría si se alcanza?, se le preguntó.

- "Espero que logremos reducir la producción en básicos, digo, las importaciones en básicos hasta en un 80 por ciento; es decir, que avancemos para que dependamos en un 20 por ciento y en algunos cultivos ser autosuficientes", señaló.



El tabasqueño aseguró que, en el caso del sector energético, la meta si será la eliminación de las importaciones.



Recordó incluso que el pasado miércoles, durante una reunión con empresarios de Nuevo León, se habló de la importancia de impulsar al sector energético e incrementar su producción.



"Es como el caso de las gasolinas. Ahí queremos 100 por ciento, lograr la autosuficiencia. Esa es una meta con la rehabilitación de las refinerías y con la construcción de la nueva refinería", afirmó.



"En petroquímicos, por ejemplo, va a estar más complicado, porque se esmeraron en destruir la industria petroquímica, fue un desastre, da tristeza, teníamos una industria petroquímica fuerte, autosuficiente y la destruyeron en el periodo neoliberal, como destruyeron la industria de los fertilizantes y otras cosas. Entonces, es rehacer la actividad productiva".



Al dar a conocer avance de los programas de apoyo al campo, el Presidente explicó que, aún cuando el presupuesto no llegue a los de arriba, los apoyos si se están entregando a los menos favorecidos.



"Todos estos apoyos que van a significar un monto de 8 mil 550 pesos, millones de pesos, y que ya se han ejercido al día de hoy, siete mil 713 millones de pesos. Estamos hablando del 90 por ciento ya ejercido", indicó.



"Eso lo quiero subrayar porque se habla mucho de que no hay presupuesto o hay subejercicio del presupuesto. Ya no es igual que antes. A lo mejor no les está llegando a los de arriba, pero a los de abajo sí.



El mandatario destacó la importancia de compactar y no tener muchos programas sin beneficio suficiente.



Pocos programas, dijo, para que lleguen a más gente, además de que la entrega sea de manera directa a los beneficiarios.



"Ya no se entrega a las organizaciones, existe un padrón y se entrega el apoyo de manera directa al productor, desde la Tesorería de la Federación al beneficiario, ese es otro cambio importante", manifestó.



"Los apoyos del Procampo llegaban tarde, ahora llegan a tiempo (...). Antes el apoyo se daba arriba, no se tomaba en cuenta a los más pobres, a indígenas, a campesinos y los grandes recibían más apoyos, ahora son los pequeños".