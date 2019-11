Los mejores tips para aprovechar el Black Friday

CIUDAD DE MÉXICO.- Tiendas abarrotadas, gente arrebatándose prendas de ropa y descuentos insólitos, es lo que muchos imaginamos cuando escuchamos el término "Black Friday".



Este evento, que inaugura la temporada de compras decembrinas, se realiza en Estados Unidos el último viernes de noviembre, justo después de Acción de Gracias.



Muchas tiendas, de todos los ámbitos, acostumbran lanzar grandes ofertas por un día entero, y miles de viajeros le han "agarrado el gusto" a surtirse de regalos en el país vecino durante esa fecha.



Si tú también quieres aprovechar las promociones por primera vez, esto es lo que debes saber.



Consultamos a representantes de turismo y expertos en la materia.



Tips para ahorrar más



1. Acude a las tiendas que te interesan desde el jueves por la tarde, aconseja Gaby Gómez. Desde ese momento comienzan a aplicar descuentos, aunque las tiendas no lo anuncien.



2. No llegues a "curiosear", pues tu día de compras no será productivo. Planea qué artículos te interesan y qué tiendas visitarás, recomienda Angie Cabral. Muchos negocios otorgan cupones a través de sus sitios web o avisan previamente qué ofertas tendrán. Como lo harías en México, revisa con anterioridad los precios de los artículos que te interesan, para saber si realmente te conviene comprar.

"Las ofertas pueden variar mucho dependiendo de donde vayas y el artículo que busques, pero en general no todas valen la pena, ya que en días normales se pueden conseguir a precio parecido", explica Angie.



3. Busca las secciones marcadas como clearance. Son los saldos o prendas de varias temporadas atrás, en las cuales se aplica un descuento sobre otro.

4. Por la mañana, dale preferencia a las tiendas departamentales, al estilo de Macy's o Nordstrom, recomienda Edna J. Gutiérrez. La razón: sus descuentos se van acabando conforme pasa el día. Después, visita los outlets, con promociones todo el día.



5. En los outlets hay centros de información para visitantes. Acércate a pedir recomendaciones, pues muchas veces regalan cuponeras adicionales, de acuerdo con Gutiérrez.



6. No te desanimes si no te vuelves "comprador experto" durante el Black Friday. Al día siguiente se realiza el Small Business Saturday, con promociones en negocios locales.



7. Antes de comprar los vuelos, checa si la tarifa aérea contempla el equipaje documentado. No te conviene mucho ahorrar en ropa si vas a gastar de más para transportarla a casa.