Gasolineros se amparan ante rastreo de litros incompletos

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva Norma Oficial Mexicana 185 permitirá que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pueda inspeccionar y detectar el software que es utilizado para vender litros incompletos de combustible. Entraría en vigor en octubre de 2020.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield confirmó que se han realizado 46 amparos contra la nueva norma por parte de empresarios gasolineros.

“El fondo es que no quieren que se aplique la norma y la norma va a permitir que nosotros entremos realmente a revisar el software de las bombas, no solo visualmente, porque visualmente si descubrimos el rastrillo pegado atrás de la tarjeta, pues, como les digo, no es una araña para que se meta caminando sola, y solo tiene una función el rastrillo, que es robar”, puntualizó Sheffield durante una entrevista.

De acuerdo con Milenio desde el pasado 28 de enero se reveló la existencia del software rastrillo, el cual permite que gasolineras vendan litros incompletos, así como huachicol, evadiendo las supervisiones de Pemex, Profeco y SAT.

Pero la nueva norma nos va a dar facultades para entrar al cerebro de las bombas, al fondo del problema, y por esos los que se están amparando ya nos están avisando a qué se dedican”, remarcó Sheffield.

Los amparos interpuestos por los gasolineros han sido respondidos por parte de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía.

“Y eso habla mal de las gasolineras que se están amparando, ¡pues qué tienen que esconder!”, dijo



Con información de Milenio