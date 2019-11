Fans de Shark Tank recuerdan a Jorge Vergara con cariño

GUADALAJARA, Jalisco.- Fuera del futbol y sus empresas Jorge Vergara dejó un hueco para los seguidores de la serie de Shark Tank, un reality show donde empresario como él evalúan ideas de negocios de emprendedores.

Vergara es bien recordado entre ese sector e incluso algunos señalaron que gracias a ese programa cambiaron la imagen que tenían del magnate.

Muy equivocado estaba antes de ver Shark Tank: Don Jorge Vergara, un empresario luchón y un hombre de bien, un ejemplo consumado del Échaleganismo, un millonario más allá de las más salvajes fantasías de un hombre de trabajo. Que en paz descanso. https://t.co/9xrILmYbv9 — Guillermo (@MemoHG) November 15, 2019

También un usuario recuerda la ayuda a quienes iban a Shark Tank y que la vida del ex dueño de Chivas no estuvo exenta de controversias como demandas de Bimbo, diferencias con su ex esposa Angélica Fuentes por empresas, entre otras.

Una vida productiva que no estuvo exenta de controversias pero ayudó a emprendedores en Shark Tank.



Descanse en paz Jorge Vergara, fundador de Omnilife y dueño de las Chivas de Guadalajara. https://t.co/m2FOMG59Vo — Armando Ruiz (@Armando_Mkt) November 15, 2019

Además mencionaron la vez que "El Tiburón" confesó no comer carne de puerco por "ser peligrosa" pero le cuestionaron sobre lo seguro que son sus productos Omnilife.

Viendo una vez shark tank Jorge vergara dijo que no comía puerco por qie era peligroso. Creo que fue mas peligrosos sus productos omnilife — The Eve of Destruction (@Alberto0rdz) November 15, 2019

Si me puso triste la muerte de Jorge Vergara porque no me gusta el fútbol, pero soy muy fan de Shark Tank — Andiie Sesma (@AndiieSesma) November 15, 2019