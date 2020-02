Fallece Plácido Arango, fundador de Vips y Aurrerá

MADRID, España.- Fundación Princesa de Asturias reportó el fallecimiento del empresario mexicano Plácido Arango este lunes en Madrid, España, a los 88 años de edad.

“Desde la @fpa lamentamos el fallecimiento de Plácido Arango, presidente de la Fundación entre 1987 y 1996”, anunció la fundación dedicada al fomento de la cultura en el país ibérico mediante Twitter.

Arango nació en Tampico, Tamaulipas, el 15 de mayo de 1931, hijo de migrantes asturianos. Desde muy joven se dedicó a la hostelería y en 1958 fundó junto a sus hermanos la cadena Aurrerá en México, la cual más tarde fue comprada por Walmart.

En 1965 regresa a la tierra de sus padres y funda Grupo Vips, donde el concepto de restaurante y tienda de regalos tendría éxito hasta nuestros días.

El empresario vendería Grupo Vips a la operadora mexicana de restaurantes Alsea, en 2018, quedándose sólo con el 5% de las acciones.

Desde dicha venta, Arango se alejó de la vida pública y pasaría sus últimos años junto a su esposa, la escultora Cristina Iglesias, en su finca “La Charca del Valle” en Madrid, lugar conocido por su gran colección de obras pictóricas.

Uno de sus hijos, Francisco Arango, también anunció mediante Twitter el fallecimiento del empresario.

“Hoy se ha ido un gran hombre a la luz, con un maravilloso corazón, generoso con todos y un caballero de pies a cabeza. Ha sido un padre maravilloso y le he reservado una suite en el mejor hotel del cielo. I will miss you very much [te extrañaré mucho]”.

