Expo Dubai 2020, lo más esperado para el próximo año; durará 6 meses

DUBAI.-No falta mucho para la Expo 2020 y Dubái ya está construyendo el futuro. Será la primera exposición universal en un país del Medio Oriente y las sorpresas sobrarán. Pero, como todo evento que se respete, las preguntas nunca faltan.

Aquí encontrarás todo lo que necesita saber sobre la Expo Dubai 2020.

1) ¿Cuándo se celebrará la Expo Dubai 2020?

La Expo se llevará a cabo del 20 de octubre 2020 al 10 de abril 2021, con más de 180 naciones y, según las estimaciones, la bonanza de unos 25 millones de visitantes, 70% de los cuales de países distintos al país anfitrión. El término de las obras está programado para fines de 2019, a fin de facilitar las pruebas y controles en vista de la gran apertura.

La Expo 2020 en Dubái coincidirá, entre otras cosas, con las celebraciones del aniversario de oro de los EAU, el quincuagésimo “cumpleaños” de este rico estado pérsico, cuya independencia del Reino Unido fue ratificada el 2 de diciembre de 1971.

¿Y después de la Expo? Es difícil predecir el futuro con precisión. Una cosa es segura, la mayoría de las estructuras servirán a la creación de un centro universitario de investigación de vanguardia, equipado con un centro de conferencias, museos y salas de exposiciones, además de numerosos servicios innovadores dirigidos a los estudiantes e investigadores.

2) ¿Cuál es el tema de Expo Dubai 2020?

“Connecting minds, creating the future” — Conectando mentes, creando el futuro —. Mucho más que un tema, es una verdadera misión con la que la Exposición Universal pretende celebrar el espíritu de colaboración, en nombre del desarrollo y la innovación.

A partir del tema catalizador de la Expo 2020, se declinan otros tres “subtemas” que buscan profundizar y potenciar el objetivo de “crear futuro”: la sostenibilidad, para un progreso que no comprometa la vida y necesidades de las próximas generaciones; la movilidad, para la creación de nuevas y más eficientes conexiones (tanto físicas como virtuales) entre personas, comunidades y países; oportunidades todas ellas para sacar el mejor provecho del futuro de las personas.

Cabe destacar el logotipo, que encarna a la perfección el tema de la Expo 2020: un anillo formado por pequeños círculos concéntricos que se unen para formar un anillo central.

Símbolo de la unidad de los pueblos y de la continuidad entre el presente y el futuro. El sentido del logotipo es aún más fascinante si se conoce su origen.

De hecho, su diseño está inspirado en un antiguo anillo de oro, con más de 6.000 años de antigüedad, y descubierto recientemente durante las excavaciones arqueológicas en el desierto de Saruq Al Hadid, entre Dubái y Abu Dhabi.

3) ¿Cuál es el propósito de la Expo Dubai 2020?

Su objetivo, de acuerdo con el tema del evento, es reunir las ideas provenientes de todo el mundo e inspirar a los participantes a tomar parte sobre los desafíos comunes. Estas ideas deberían simplificar la vida y mejorar su calidad, sin olvidar lo que se hizo con la Expo 2015. Las propuestas y proyectos serán sintetizados en una visión común para nuestro futuro. El punto de partida de este cambio es el mismo sitio de la Expo 2020.

La mitad de la electricidad utilizada durante el evento será generada enteramente a partir de recursos renovables, mientras que el 90% del material utilizado en los nuevos edificios vendrá del material convertido y reutilizado de viejos edificios e infraestructuras. La Expo Dubai 2020 será también una oportunidad para impulsar el empleo y la inversión. Con el desarrollo sostenible de las atracciones turísticas, los espacios comerciales y residenciales generarán alrededor de 277.000 nuevos empleos, 40% de los cuales estarán dentro del sector de la promoción turística.

4) ¿Dónde se realizará la Expo Dubai 2020?

Los espacios de exhibición de Dubai 2020 se instalarán en un nuevo centro de exposiciones, el Dubai Trade Centre-Jebel Ali. Este centro abarca un área de más de 400 hectáreas, ubicadas en una zona adyacente al nuevo aeropuerto internacional Al Maktoum, el aeropuerto más grande del mundo por su volumen de pasajeros (160 millones por año). La zona libre que rodeará el sitio de la exposición estará servida por la red de transporte más innovadora del planeta y estará dividida en seis distritos distintos (Aeronáutico, Comercial, Golf, Logística, Exposición y Residencial) además del aeropuerto y un centro empresarial destinado a startups y grandes compañías internacionales dentro del Distrito Comercial.

5) ¿Cómo llegar al sitio de la Expo 2020?

La Expo mundial es equidistante de los centros de Dubái y Abu Dhabi, la principal ciudad de los Emiratos, por lo que será fácilmente accesible desde tres aeropuertos: el Dubai World Central (DWC), el aeropuerto internacional de Dubai (DXB) y el aeropuerto internacional de Abu Dhabi (AHU). La infraestructura que conecta los diversos aeropuertos con Dubái y sus principales atracciones ya es bastante eficiente y confiable hoy en día. Sin embargo, para facilitar aún más el transporte desde Abu Dhabi y Dubái, está prevista la construcción de un tren, que parece sacado de la ciencia ficción. Se trata del Hyperloop, un tren de cápsulas alimentado por paneles solares y capaz de conectar las dos metrópolis (distantes de 157 km) ¡en tan sólo 12 minutos!

6) ¿Cómo estará organizado el sitio de la Expo 2020?

¿Cuáles son los pabellones que no se debe perder? Según los primeros rumores, el proyecto está en parte inspirado por la lógica del mercado tradicional árabe, el zoco, en el que cada tipo particular de materias primas y alimentos se encuentra alojado en un sector diferenciado. En el centro del sitio, la gran plaza de Al Wasl (antiguo nombre de Dubái), desde donde se despliegan los espacios de exposición. En el centro de la plaza están los pabellones más pequeños, y siguiendo el perímetro, los más grandes, que se extienden como pétalos grandes.

Tres pabellones principales, cada uno dedicado a una de las principales áreas temáticas descritas anteriormente: sostenibilidad, movilidad y oportunidades. El Pabellón de la Sostenibilidad estará compuesto por una serie de estructuras planas, cubiertas con paneles fotovoltaicos. Será la sede de los últimos hallazgos en fuentes renovables e innovación energética. El trébol es, en cambio, la forma que adoptará el Pabellón de la Movilidad, rodeado por una gran plaza decorada con animaciones y juego de luces.

El proyecto del Pabellón de las Oportunidades es curioso: una especie de pirámide invertida, con aberturas, pasillos e incluso un jardín cubierto que será el “hogar” de eventos y espectáculos temáticos. Entre los pétalos se encontrarán también otros pabellones importantes de la Expo 2020, entre ellos, el Pabellón de Bienvenida, el Pabellón de la Innovación y el Pabellón UAE (Emiratos Árabes Unidos). ¿Las “dimensión” del proyecto? Aproximadamente 4 km de largo y 1,8 de ancho. Pero a pesar de su tamaño, el área de exhibición está diseñada para ser accesible y explorada completamente a pie.

7) ¿Qué visitar en Dubái durante la Expo 2020?

No sólo pabellones. Dubái es una metrópolis en plena evolución y transformación. En vista del evento, son muchas las atracciones que se preparan. Entre ellas se destaca (desde todo punto de vista) la Torre Calatrava, destinada a redefinir el horizonte de la ciudad, convirtiéndose en el rascacielos más alto del mundo. Vertiginosa lo es también el edificio The Frame, un verdadero “marco” compuesto de dos torres de 150 metros de alto, conectadas por un puente de 100 metros.

Para el año 2020 muchas áreas se verán reurbanizadas y se añadirán a los complejos ya existentes en Dubái: un enorme centro comercial (el Mall of the World) que incluye un parque de diversiones bajo techo; una ciudadela de la salud, con clínicas y centros de investigación; además de una ciudad-puerto ecológico en el área histórica de Dubai Creek. Éstas son sólo algunas de las atracciones que no se puede perder durante la Expo 2020.

Abu Dhabi también está en plena efervescencia. La capital de los Emiratos acogerá una isla entera dedicada a la cultura y, en particular, a los museos. Las obras en construcción forman un polo separado del Louvre diseñado por Jean Nouvel: un Museo Guggenheim, con una sorprendente arquitectura neobarroca, y el Museo Zayed, dedicado a la historia de los Emiratos.

8) ¿Dónde comprar sus boletos para la Expo 2020?

Por el momento, las entradas aún no están disponibles y es difícil dar indicaciones precisas al respecto. Le aconsejamos verificar regularmente el sitio internet oficial y no perderse las novedades. En el portal en línea dedicado, ya es posible, por ejemplo, consultar los próximos eventos, los comunicados de prensa y los detalles sobre las iniciativas. También encontrará un formulario de contacto en inglés si necesita hacer una solicitud.

9) ¿Dónde alojarse durante la Expo 2020?

La gran afluencia que se espera ha impulsado la maquinaria hotelera de los Emiratos Árabes Unidos a mejorar y aumentar la cantidad de sus instalaciones. Las previsiones estiman un incremento de casi 40.000 habitaciones, para pasar de las 65.000 actuales a más de 100.000. A los nuevos hoteles, se le añaden los trabajos de renovación y modernización de las estructuras ya existentes. Si tiene prisa para asegurar su reserva, a continuación algunos de los hoteles económicos más populares en Dubái: Monaco Hotel, Ramada Deira y Raddison Park Inn en el barrio de Deira (norte de la ciudad); el hotel Gateway en Bur Dubai, que se encuentra más cerca del sitio de la Expo 2020; y el City Premiere, anidado entre la flota de rascacielos de la Business Bay.

10) ¿Qué hacer en Dubái si la exposición no es lo que más le interesa?

Con Expo o sin ella, Dubái bien vale la pena el precio del boleto. La rica metrópolis del Medio Oriente es un compendio de magnificencia arquitectónica y encantos naturales. Las atracciones son muy variadas, y van desde Deira Dubai hasta el centro de Dubái, pasando por el Business Town, Marina y la histórica Al Bastakiya, el centro antiguo de la ciudad reconstruido con destreza y devuelto al presente.

Entre los edificios más famosos se encuentran el Burj Khalifa, cuyo récord de altura será superado por la Torre Calatrava, y el Burj al-Arab, el hotel de súper lujo con su característica forma de vela y vistas al Golfo Pérsico. No menos fascinantes son las Fuentes musicales y el zoológico submarino, ambos dentro del Dubai Mall, un centro comercial futurista en el corazón de la metrópoli. Dubái también es cultura, religión y naturaleza, incluyendo safaris en el desierto, cruceros y hermosas playas soleadas.

Para estas y otras atracciones, es posible adquirir sus boletos prioritarios ¡desde ya!