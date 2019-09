Este sería el costo de Netflix, Spotify y otras apps si aprueban el IVA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las plataformas de Netflix, Uber y Spotify y todos los servicios digitales que se contratan a través de vía apps, aumentarían de precio el próximo año debido a que a su costo se le agregará el Impuesto al Valor Agregado (IVA).



El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador propuso al Congreso gravar estos servicios de la economía digital.



De acuerdo con Forbes, la iniciativa, elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece que el cobro del IVA entraría en vigor el 1 de abril del 2020.

Dicha iniciativa busca que los prestadores de servicios digitales puedan conocer las disposiciones propuestas e informar a sus clientes que les cobrarán el IVA correspondiente y ajustar sus procedimientos administrativos.Forbes México calculó el incremento de los precios de las cuatro plataformas más populares en el País, considerando que se mantendrá el 16% de IVA para el 2020.

NETFLIX

Plan básico (para una sola pantalla, sin HD): de 129 a 146.16 pesos

Plan estándar (para dos pantalles, con HD): de 169 a 196.04 pesos

Plan premium (para cuatro pantallas, con Ultra HD): de 229 a 265.64 pesos



UBER

Viaje promedio (del Centro histórico de la Ciudad de México al Castillo de Chapultepec, en lunes a las 11:00 horas): de 80-110 a 92.8-127.6 pesos

Tarifa mínima Uber X: de 35 a 40.6 pesos

Tarifa mínima Uber Black: de 100 a 116 pesos



SPOTIFY

Plan individual: de 99 a 114.84 pesos

Plan Familiar Premium : de 149 a 172.84 pesos



AMAZON PRIME VIDEO



De 99 a 114.84 pesos





CONGRESO BUSCA IMPEDIR QUE USUARIOS PAGUEN IVA



El legislador Ricardo Monreal aseguró que el Congreso impedirá que se traslade el costo del 16% del IVA de las aplicaciones de entretenimiento a usuarios.

Monreal sostuvo que el IVA ya se paga y no tienen por qué reflejarlo en cobros, informó Milenio.Asimismo, dijo que Amazon, Apple, Spotify y otras plataformas no pagan impuestos porque no están en la ley, sin embargo, es una necesidad económica y social frente a la ausencia y vacío que tiene le ley fiscal.

“Necesitamos que contribuyan con el fisco quienes obtienen ganancias y de ahí podríamos obtener 3 mil 500 millones de pesos”, señaló.