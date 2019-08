Entra en vigor marcación de 10 dígitos

CIUDAD DE MÉXICO.-Este sábado entra en vigor la marcación a 10 dígitos en el País, pese a que los usuarios podrán seguir realizando llamadas como hasta ahora por un año más.

A marzo de este año, en México hay 21.1 millones de líneas fijas y 118.6 millones de líneas móviles que se verán impactadas por la modificación decidida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como parte del Plan Técnico Fundamental de Numeración.

Los proveedores de servicios de telecomunicaciones deberán ofrecer a sus usuarios la convivencia de la marcación nacional uniforme a 10 dígitos con las marcaciones locales a siete u ocho dígitos y las marcaciones que utilizan los prefijos 01, 044 y 045, durante un plazo improrrogable de un año calendario contado a partir del 3 de agosto de 2019”, indica la modificación al Plan de Numeración publicada hace un par de semanas.

Antes de este cambio, se contemplaba dar solamente un mes para que los usuarios de telefonía pudieran ajustarse a la nueva marcación.

“Los proveedores de servicios de telecomunicaciones podrán ofrecer a sus usuarios la convivencia de marcación con y sin prefijos 01, 044 y 045 durante 30 (treinta) días naturales”, indicaba el Plan publicado en mayo de 2018.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

Esto significa que con la prórroga, a partir del 3 de agosto y hasta el 3 de agosto de 2020 los usuarios podrán marcar como están acostumbrados, pero también con el nuevo formato a 10 dígitos.

Jorge Bravo, analista de Digital Policy and Law, dijo que el plazo de convivencia entre ambas marcaciones debió ser parte de la planeación inicial de un cambio de este tipo, pues no puede ser “a rajatabla”, mucho menos considerando que la población no tiene un amplio conocimiento de la modificación.

Considerar una convivencia de un año es natural, dijo. Lo que no resulta común es que 18 días antes de que la medida entre en vigor, se estipule el cambio de un mes a un año para marcar de ambas maneras.

“Por lo tanto, dentro de un año, es decir, el 3 de agosto de 2020, es posible que tengas que volver a recordarle a la población que ahora sí los prefijos van a desaparecer, porque si sigues marcando y no pasa nada, si no se anula, nunca harás el cambio”, destacó Bravo.

De acuerdo con el analista, la marcación a 10 dígitos debió arrancar con la convivencia de ambos tipos de marcación para que este 3 de agosto se eliminara.

“Debió tenerse una campaña de comunicación social más efectiva para que realmente la población sepa lo que debe hacer, incluso las consecuencias de la marcación que también impacta a empresas y gobiernos”, señaló el analista.

¿CÓMO LLAMAR?

Con el cambio se eliminan los prefijos 01 para llamadas de larga distancia nacional, 02 para llamadas automáticas nacionales con supervisión de operadora, 044 y 045 usados en telefonía celular y el dígito uno (1) en llamadas de larga distancia internacional hacia números móviles en México.

Para marcar a números locales a 10 dígitos la modificación consiste en aumentar la lada de la entidad al número de telefonía fija.

En la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se agrega la lada de dos dígitos al número local y en el resto de las ciudades se agregará la lada de tres números para contar con un

número de 10 dígitos.

Para llamadas a números celulares, se eliminan los prefijos 044 y 045 dejando 10 dígitos sin importar si la llamada se realiza desde un número fijo o móvil.

En los números 01 800 se deja de marcar el 01 mientras que el número de emergencia nacional 911 no sufre cambios en su marcación.

Para llamadas del extranjero a celulares en México se deja de marcar el dígito uno ubicado entre el código del país y el número móvil.