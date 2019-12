En 2020 no habrá aumento en tarifa de luz ni en impuestos ni gasolinazos, asegura AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en 2020 no habrá sorpresas desagradables como aumento de impuestos, gasolinazos, en el servicio de luz, ni en la deuda pública, como nos tenía acostumbrados los gobiernos anteriores.



"Es una inflación controlada, acompañada de no aumentos, no aumentarán impuestos, las gasolinas, el diésel, el gas, la luz al inicio del año, como era costumbre, que entraban y la cuesta de enero, y los gasolinazos, ese se terminó".



Durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo aseguró que 2019 concluye con muy buenos resultados, independientemente de lo macroeconómico, lo importante es lo que tiene que ver con los bolsillos, la bolsa del mercado, con lo que puede llegar a la mesa de mexicanos.



"Son buenas noticias para que estemos tranquilos el fin de año y que disfrutemos los días que vamos a tener de descanso y convivencia con la familia. No habrá sorpresas desagradables para el año próximo en lo económico".



El mandatario aseguró que todo esto se ha logrado por la disciplina en el manejo de las finanzas públicas, porque no se ha gastado de más en la Hacienda Pública, "esa es la fórmula".



El político tabasqueño recordó que en su administración ya no se permite la corrupción, que todo 2019 hubo austeridad republicana y sobre todo no aumentó la deuda pública.