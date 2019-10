Debe discutirse aumentar edad de retiro: Hacienda

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que aumentar la edad de jubilación es un tema que tendrá que discutirse.



De acuerdo con Milenio, el titular de la dependencia dijo que “el ahorrar más en algún periodo significa transferir consumo de hoy a consumo después”.

“Si los trabajadores no lo consideran adecuado es finalmente su retiro, entonces no vamos a hacer ninguna medida de éstas si no es consensuada con los trabajadores”.

En la 4a. Convención Nacional de Afores, Herrera indicó que el gobierno de López Obrador está cerca de encontrar la solución en temas de pensiones y destacó que ya se logró una disminución de las comisiones que cobran las Afore, que incrementará a lo largo del tiempo en alrededor de 100 mil millones de pesos más para los trabajadores.



También agregó que se está cambiando la regulación para permitir que fondos de pensiones tengan un sistema más adecuado, pero quedan pendientes para tener pensiones más dignas.

Herrera destacó que la pensión universal que otorga la actual administración juega un papel importante para dar cobertura de retiro a quienes no están incluidos en sistema de jubilación formal.