Crecimiento en 2019 no es importante; discutir sobre estancamiento es ocioso: Slim y Lomelí

Ciudad de México (GH).- El crecimiento de 2019 no es importante, pues se sentaron las bases para lo que viene, dijo Carlos Slim Helú, presidente de Grupo Carso.



El magnate dijo que además de discutir sobre si hay estancamiento en la economía mexicana durante este año es “ocioso”.



Entrevistado al concluir la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el empresario mexicano aseguró que no era importante crecer este año.



No era importante que creciera este año, ya sabíamos que no habría crecimiento. Se sentaron las bases con unas finanzas públicas, con mucha disciplina por parte del sector público, no creció la deuda, la inflación bajó; están sentadas las bases, se creó una gran confianza para la inversión financiera”, dijo.