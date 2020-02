Coronavirus es un patógeno que ocurre una vez por siglo: Bill Gates

El multimillonario cofundador de Microsoft, Bill Gates, asegura que el COVID-19 que ha matado a 2, 859 personas, es un patógeno de "una vez en un siglo" que nos preocupa.

"Hay que asumir que es malo hasta estar seguros de lo contrario", recomienda Gates en un artículo publicado en The New England Journal of Medicine.

Aportes

Junto a su esposa Melinda, Bill creó en el año 2000 la fundación Fundación Bill y Melinda Gates para combatir las enfermedades del mundo y la pobreza extrema. Dicha fundación anunció el 5 de febrero que donará al menos 100 millones de dólares para ayudar a encontrar una cura para el más reciente coronavirus y especialmente para las personas vulnerables.

Para Gates, el coronavirus COVID-19 representa una gran amenaza para el mundo.

“Primero, puede matar adultos sanos además de personas mayores con problemas de salud existentes”, opinó.

Una persona infectada tiene potencial para contagiar al menos a dos personas, además que podría estar infectando su entorno aún cuando no ha presentado síntomas, lo que facilita la propagación.

Bill Gates intenta hacer un llamado a los líderes mundiales para que apoyen a los países menos desarrollados a combatir esta enfermedad. “Los sistemas de salud de muchos países de bajos y medianos ingresos ya se han debilitado y un patógeno como el coronavirus puede abrumarlos rápidamente”, aseguró.

Con datos de CNBC.