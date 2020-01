Conflicto EU-Irán no ha tenido efectos negativos sobre economía mexicana: SHCP

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, señaló que el conflicto en Medio Oriente (entre Estados Unidos e Irán) no ha tenido efectos meramente negativos sobre la economía mexicana.



Tan sólo ayer martes, comentó, el tipo de cambio no rebasó los 19 pesos por dólar.



"(El conflicto) ha tenido 2 efectos menores. Hubo un pequeño cambio ayer en el tipo de cambio que ni siquiera llegó a cruzar los 19 pesos por dólar, no hubo efecto, aunque hoy miércoles ya alcanzó los 19.80.

"Obviamente queremos que haya un desarrollo armónico en el mundo", dijo en entrevista luego de participar en la XXXI Reunión de Embajadores y Cónsules de México en el mundo.Detalló que los efectos de un conflicto no necesariamente son malos, pues el precio de la mezcla mexicana de petróleo registró 57 dólares por barril.Arturo Herrera presentó una perspectiva económica de lo que podría tener México para este 2020.Dijo que una gran apuesta será la implementación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El acuerdo comercial, mencionó, permitirá que la Cadena de valor se ancle en la región y con ello poder aterrizar las inversiones.