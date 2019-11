Carlos Slim da espaldarazo a AMLO: Creó confianza para la inversión

CIUDAD DE MÉXICO.-El empresario mexicano Carlos Slim Helú dio espaldarazo al presidente Andrés Manuel López Obrador y consideró que hay mucha confianza e interés del sector privado para invertir en México.

“La tasa de interés en Europa es negativa, en Estados Unidos es de 1.5% a largo plazo, en Suiza y Japón es negativa. México es un paraíso donde pueden tener tasas de 8% en Cetes (Certificados de la Tesorería)”, comentó el empresario.

Asimismo, dijo que el crecimiento de 2019 no es importante, pues se sentaron las bases para lo que viene.

El magnate dijo que además de discutir sobre si hay estancamiento en la economía mexicana durante este año es “ocioso”.

Entrevistado al concluir la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional el día de ayer, el empresario mexicano aseguró que no era importante crecer este año.

“No era importante que creciera este año, ya sabíamos que no habría crecimiento. Se sentaron las bases con unas finanzas públicas, con mucha disciplina por parte del sector público, no creció la deuda, la inflación bajó; están sentadas las bases, se creó una gran confianza para la inversión financiera”, dijo.

Además añadió:

“El empresario invierte no porque tenga mucha o poca confianza, si no porque tiene mucha o poca demanda, si tiene demanda invierte y si no es un tonto, va a perder sus actividades”.

Slim Helú consideró que lo trascendente “no era si este año crecíamos al 0.5, 0.4, sino que se sentaran las bases para lo que hoy se plantea” en conjunto el sector privado y el gobierno federal.

“México puede crecer, ¿cómo va a crecer?, con inversión, infraestructura, con inversión privada y pública”, dijo.

Este martes, el gobierno federal anunció una inversión de 859 mil 22 millones de pesos en 147 proyectos de infraestructura para los próximos cinco años.

Dentro del Plan Nacional de Infraestructura en conjunto con el sector privado se contempla una inversión para 2020 de 431 mil 318 millones de pesos, 255 mil 993 entre 2021-2022 y 171 mil 711 millones entre 2023-2024.

“Es de suma importancia porque se requiere del sector privado en el crecimiento económico del País; en todos los países del mundo es mayoritaria la inversión privada, inclusive en China”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

De la inversión total 283 mil 53 millones de pesos son para proyectos de transporte que se aplicarán durante el periodo 2020-2024.

En proyectos de turismo se invertirán 252 mil 764 millones de pesos; en telecomunicaciones ,118 mil 53; en carreteros, 100 mil 129; puertos, 73 mil 721; ferrocarriles y trenes suburbanos, 66 mil 544; agua y saneamiento, 46 mil 500; aeropuertos, 42 mil 459; salud, mil 312; y otros, 8 mil millones de pesos.

Por regiones, el Norte se llevó la mayor parte de los proyectos aeroportuarios con 13 de 29, un total de 33 de transporte y 13 carreteros.

El Centro cuenta con 35 de transporte y 15 carreteros; mientras que el Sur-Sureste tiene 32 de transporte, 14 carreteros, nueve puertos, nueve aeropuertos y siete turísticos.

En total el primer paquete incluye 42 proyectos para la región Sur-Sureste por 137 mil 302 millones de pesos en carreteras, puertos, aeropuertos, energía y turismo, destacó Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El empresario explicó que se trata de un primer paquete y que la Iniciativa Privada (IP) estudiará proyectos constantemente.

Los proyectos de salud y energía se presentarán en enero del próximo año, aclaró Antonio Del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

López Obrador precisó que en enero se presenta la segunda parte de la inversión que tiene que ver con proyectos del sector energético.

Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), aseguró que la banca mexicana cuenta con suficientes recursos nacionales e internacionales para cumplir con el primer paquete de proyectos y el resto que se propongan en el futuro.

“Se asegura el financiamiento en los próximos cinco años y todos los paquetes adicionales en infraestructura de la Iniciativa Privada”, dijo.